Lenovo Xiaoxin Pro 16 AI Yuanqi Edition Tanıtıldı! 32 GB RAM 1 TB SSD ve Çok Daha Fazlası

Dizüstü bilgisayar dünyasında yapay zeka destekli donanımların artık standart hale geldiği bir döneme girdik. Lenova'da bu bağlamda yeni modeli Xiaoxin Pro 16 2026 AI Yuaqi Edition modelinin tanıttı. Yeni model özellikle sahip olduğu modern işlemci, yapay zeka odaklı yardımcı donanımları ve genişletilebilir bellek seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Lenovo Xiaoxin Pro 16 2026 AI Yuanqi Edition Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 16 inç

Ekran Teknolojisi : OLED

Ekran Çözünürlüğü : 2880 x 1800 piksel

Parlaklık : 1100 nit

Renk Gamı : %100 DCI-P3

İşlemci: Intel Core Ultra 5 / 7

Bellek : 32 GB DDR5 RAM (96 GB'a kadar yükseltilebilir)

Depolama : 1 TB PCle 4.0 SSD ( 6 TB'a kadar yükseltilebilir)

Batarya : 80Wh (22 saate kadar pil ömrü)

Bağlantılar : İki adet USB-A, iki adet USB-C, HDMI 2.0 ve microSD kart okuyucu

: İki adet USB-A, iki adet USB-C, HDMI 2.0 ve microSD kart okuyucu Ağırlık: 1,76 kg

Xiaoxin Pro 16 2026 AI Yuanqi Edition, Intel'in yeni nesil Panther Lake mimarisine sahip Core Ultra serisi işlemciler ile geliyor. Core Ultra 5 ve 7 seçenekleriyle sunulan bu işlemciler, 4.7 GHz'e kadar çıkan hızlarıyla bilgisayarda yapılan ağır işlerin altından kolayca kalkabiliyor. İşlemciye entegre olarak gelen grafik kartı ise ışın izleme ve Intel XeSS 3 teknolojilerini destekliyor. Bu da cihazın, sadece günlük işler de değil, oyun tarafında da akıcılığı korumasını sağlıyor.

Xiaoxin Pro 16 2026 AI Yuanqi Edition'ın performansı sadece saf işlemci gücüyle sınırlı değil. Cihazda yapay zeka işlemleri için ayrıca 50 TOPS kapasiteli özel yapay zeka çipi (NPU) bulunuyor. Canlı çeviriler, anlık sesli metin dönüştürme ve akıllı içerik analizleri gibi işlemleri ana işlemciyi yormadan bu çip üzerinden akıcı bir şekilde hallediliyor.

Bellek kısmında ise cihaz, 5600 MT/s hızında çalışan 32 GB DDR5 RAM ile geliyor. Bilgisayarın depolama tarafında da 1 TB PCle 4.0 SSD kullanılmış. Eğer kullanıcılar isterlerse, ek yuvalar sayesinde belleği 96 GB'a ve depolama alanını ise 6 TB'a kadar genişletebiliyor. Bu da cihazın uzun yıllar güncel kalacağının en net göstergesi.

Xiaoxin Pro 16 2026 AI Yuanqi Edition, ekran kısmında ise 16 inçlik OLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. 120 Hz yenileme hızına ve 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsayarak özellikle fotoğraf ve video düzenleyenlerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Ayrıca ekran 1100 nit parlaklığa sahip.

Bu kadar yüksek donanımın çalışması ise 80Wh kapasiteli batarya ile sağlanıyor. Şirket, bu batarya ile bilgisayarın 22 saate kadar çalıştığını iddia ediyor. Fakat pil ömrünün, kullanıma göre değişeceğini hatırlatalım. Ayrıca cihazda 100W hızlı şarj desteği ve gelişmiş çift borulu soğutma sistemi yer alıyor. Bu sayede, saatler süren kullanımlarda bile performansta düşüş yaşanamasının önüne geçiliyor.

Xiaoxin Pro 16 2026 AI Yuanqi Edition'ın bağlantı seçenekleri de oldukça geniş tutulmuş. Cihazda, ikişer adet USB-A ve USB-C, HDMI 2.0 ve microSD kart okuyucu bulunuyor. Ayrıca cihazda üç boyutlu ses deneyimi sunan Dolby Atmos sertifikalı hoparlörler, 1080p web kamerası ve gürültü azaltıcı çift mikrofon bulunuyor.

Lenovo Xiaoxin Pro 16 2026 AI Yuanqi Edition Türkiye'de Satılacak mı?

Lenova Xiaoxin Pro 16 2026 AI Yuanqi Edition'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Lenovo'nun şu anda ülkemizde birçok farklı model dizüstü bilgisayarı satılıyor. Ancak Xiaoxin moedeli ise henüz Türkiye'ye gelmedi. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, cihazın ilerleyen dönemlerde ülkemizde satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

Lenovo Xiaoxin Pro 16 2026 AI Yuanqi Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Xiaoxin Pro 16 2026 AI Yuanqi Edition'ın fiyatı tercih edilecek işlemci ve donanım paketine göre, 1.091 ile 1.236 dolar arasında değişiklik gösteriyor. Bu da güncel kurla 48 bin 350 ve 54 bin 776 TL aralığına tekabül ediyor. Buna göre eğer cihazın en yüksek donanımlı paketini tercih ederseniz tahmini Türkiye fiyatı 66 bin TL civarı olabilir. Bilgisayarın Türkiye fiyatına dair bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle bilgisayarın farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Günümüzde yapay zeka etiketiyle piyasaya sürülen pek çok cihaz görüyoruz ancak Lenovo Xiaoxin Pro 16 2026 AI, yapay zekanın gerçekten hakkını veren nadir modellerden biri. Bilgisayarda kullanılan Intel yeni Core Ultra işlemcilerinin sunduğu performans bir yana, cihazın içindeki 50 TOPS kapasiteli özel yapay zeka çipi arka planda tüm işi hallediyor.

Ancak bilgisayarlara meraklı birisi olarak beni asıl şaşırtan şey ise cihazın sunduğu yükseltilebilirlik avantajı. Günümüz ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarında donanımların lehimli gelmesine alıştık. Lenovo'nun bu modelde RAM'i 96 GB'a, depolamayı 6 TB'a kadar artırmaya izin vermesi cihazın yıllar sonra bile güncel kalmasını sağlayacak. Fiyat noktasında ise bilgisayar, piyasdaki benzer diğer ürünlere karşı bir alternatif sunuyor.