Sony Strateji Değiştiriyor! Bazı PlayStation Oyunları PC'ye Gelmeyecek

Bazı PlayStation oyunlarının PC'ye gelmeyeceğine dair uzun zamandır devam eden söylentiler vardı. PlayStation Studios CEO'su Hermen Hulst, katıldığı bir toplantıda kullandığı ifadelerle birlikte bu iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte hangi tür oyunların kapsam alanında olduğu da açıklığa kavuştu.

Hangi Tür PlayStation Oyunları PC'ye Gelmeyecek?

Jason Schreier'dan gelen bilgilere göre PC'ye gelmeyecek olan oyunlar, tek kişilik ve hikâye odaklı yapımlardan oluşacak. Bu oyunlar, ilk olarak PlayStation konsoluna çıktıktan bir süre sonra PC'ye de getiriliyordu fakat alınan yeni karara göre PC oyuncularının ilerleyen süreçte piyasaya sürülecek olan yapımları PlayStation olmadan oynamaları mümkün olmayacak.

Sony, PlayStation Oyunlarını Neden PC'ye Getirmekten Vazgeçiyor?

Sony'nin özel PlayStation oyunlarını PC'ye getirme stratejisinden uzaklaşmasının aslında birçok sebebi bulunuyor. Şirketin bu oyunların haklarına sahip olmasının en büyük avantajı, PlayStation satışlarının artmasını sağlamak. Fakat bu oyunlar, PlayStation'ın yanı sıra PC'ye de geldiğinde Sony sadece oyun satışlarından gelir elde etmeye başlıyor. Oyuncuların da PlayStation alması için bir sebebi kalmıyor.

Şu anda şirketin haklarına sahip olduğu birçok yapım bulunuyor ve bunlar sadece bir oyundan ibaret değil. Bunlar insanlara PlayStation 5 aldıracak kadar geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden teşvik aracı olarak görülüyor. Eğer konsola gelen oyunlar PC'ye gelmeye devam ederse oyuncular da şu ana kadar olduğu gibi zaten bir süre sonra PC'ye geleceğini bilerek PlayStation almak istemeyebilir. Sony de bunun farkında olarak oyunlarını PlayStation'a özel tutmak istiyor.

Sony'nin Aldığı Karar Hangi Oyunları Kapsayacak?

Sony'nin aldığı karara göre PC'ye gelmeyecek olan oyunlar arasında Marvel's Wolverine gibi oyunlar bulunuyor ki bu oyunun Eylül ayının ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durumdan sonraki yıllarda yayınlanacak olan diğer PlayStation oyunlarının da etkilenecek. Hâlihazırda PC oyuncularına sunulan oyunlara ise erişilebilmeye devam edilecek.

Editörün Yorumu

Sony tarafından alınan bu kararı şirketin açısından değerlendirdiğimizde aslında mantıklı bir hamle olduğunu söyleyebiliriz ama terazinin diğer tarafındaki PC oyuncularını da unutmamak gerekiyor. Bu oyuncular şu ana kadar Sony'nin haklarına sahip olduğu ve PC'ye getirdiği çok sayıda oyunu satın alarak şirketin büyük kazanç elde etmesini sağladı. Bazıları konsol oyuncusu değildir ve PC'de oyun oynamayı daha çok seviyordur. Şahsen sadece PlayStation satışlarını artırmak için böyle bir hamlede bulunulmasının uzun vadede olumsuz sonuçları olabileceği kanaatindeyim.