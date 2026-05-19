185Hz Ekranlı ve Aşırı Güçlü İşlemcili Tablet Yolda! Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Nubia'nın merakla beklenen oyuncu tableti Red Magic Gaming Tablet 5 Pro için geri sayım resmen başladı. Daha önce temel özellikleri sızdırılan tabletin son olarak ne zaman tanıtılacağı açıklandı. Peki Red Magic Gaming Tablet 5 Pro neler sunacak ve ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen detaylar!

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Nubia kısa bir süre önce paylaştığı tanıtım posteriyle yaklaşan Red Magic Gaming Tablet 5 Pro'nun haziran ayında kullanıcıların beğenisine sunulacağını resmen duyurdu. Bu etkinlikle birlikte oyuncu tabletinin özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

Markadan şu an için tabletin hangi ülkelerde satışa çıkacağına dair bir açıklama gelmedi. Fakat RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'nun halihazırda Türkiye'de satışta olduğunu belirtelim. Bu nedenle Red Magic Gaming Tablet 5 Pro'nun da tanıtıldıktan bir süre sonra ülkemize gelmesi kuvvetle muhtemel.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçen yıl satışa çıkan RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'yu çeşitli e-ticaret platformlarında 58.124 TL seviyelerinde bulabiliyorsunuz. Yeni modelin daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 60 ila 65.000 TL arasında bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 9 inç

9 inç Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz Ekran Çözünürlüğü: 2400 × 1504 piksel

2400 × 1504 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 8.300 mAh

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro'da 9 inçlik, 185Hz yenileme hızı ve 2400 × 1504 piksel çözünürlüğü destekleyen OLED bir ekran kullancılar. Kullanıcılar cihazın yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir deneyim elde edebilecek diyebiliriz.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro'nun OLED ekranı siyah renkleri en gerçekçi tonlarıyla gösterebilecek. Bununla birlikte yüksek çözünürlüğü sayesinde ekranı net ve keskin bir şekilde görebileceksiniz.

Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'da 9,06 inç boyutlarında, 165Hz yenileme hızı ve 1504 x 2400 piksel çözünürlük sunan OLED bir panel yer alıyor. Bunları dikkate aldığımızda yeni modelde ekran yenileme hızının artacağını söyleyebiliriz.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine yer verilecek. 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yonga seti 4 nm tabanlı diğer yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda önemli avantajlar sunuyor. Öte yandan halihazırda Xiaomi 17 Ultra ve Galaxy S26 Ultra gibi üst seviye modellerde kullanılıyor. Bu arada selefinde Snapdragon 8 Elite işlemcisinin mevcut olduğunu da belirtelim.

İşlemci oyun performansında da kullanıcıları üzmeyecek. Bu kapsamda yapılan testlerde PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırdığını görüyoruz. Yani mobildeki çoğu oyunu en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Tablette 8.300 mAh kapasiteli bir pil yer alacak. Ancak şu ana kadar şarj hızlarıyla ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı. Fakat önceki modelde 80W hızlı şarj destekli 8.200 mAh kapasiteli bir batarya kullanıldığı düşündüğümüzde yaklaşan tabletin de büyük ihtimalle 80W veya daha yüksek şarj hızlarını desteklemesi kuvvetle muhtemel.

Editörün Yorumu

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro önümüzdeki ay kullanıcıların beğenisine sunulacak. Özellikle mobil oyun oynayan biriyseniz bu tabletin sizin için önemli bir alternatif olacağını düşünüyorum. Güçlü işlemcisi, kaliteli ekranı ve aynı zamanda gün içinde sürekli şarj cihazı aramanızı ortadan kaldıracak bataryasıyla üst düzey bir deneyim sunacak diyebilirim.