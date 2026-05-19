Samsung'un 200 MP Kameralı Amiral Gemisi İçin Bir İyi Bir De Kötü Haber!

Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S27 Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre akıllı telefon selefine kıyasla daha büyük bir batarya kapasitesiyle karşımıza çıkabilir. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 12 MP

Galaxy S27 Ultra Bataryası Nasıl Olacak?

Bilindiği üzere şubat ayında tanıtılan Galaxy S26 Ultra'da 5.000 mAh seviyelerinde bir batarya kullanılmıştı. Son raporlara göre yaklaşan Galaxy S27 Ultra'da daha büyük bir batarya yer alacak. Şu an için pil kapasitesinin kaç mAh olacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Fakat markanın bu artışı iç dizayndaki bazı değişiklikler sayesinde yapacağı söyleniyor.

Galaxy S27 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Galaxy S27 Ultra’da batarya kapasitesinin artacak olması ilk etapta olumlu bir gelişme gibi görünse de bu artışın telefondaki bir kameradan feragat edilerek sağlanacağını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda Galaxy S26 Ultra’daki 3x optik zoom sunan 10 megapiksellik telefoto kameranın yeni modelde yer almayacağı ve böylece daha büyük batarya için iç kısımda alan açılacağı iddia ediliyor.

Eğer son sızıntılar doğruysa yeni modelde dört kamera yerine üç kamera bulunacak. Yani üründe 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörleri karşımıza çıkacak. Önde ise 12 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

Galaxy S27 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 6,9 inçlik 1440 x 3120 piksel çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED bir ekran mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere bir önceki modelde de benzer kamera özellikleri tercih edilmişti. Yani yeni modelin en azından ekran tarafında selefiyle benzer bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

Kullanıcılar bu yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. 1440 × 3120 piksel çözünürlük ise ekrandaki detayları net ve keskin bir şekilde görebilmenizi sağlıyor. Öte yandan AMOLED teknolojisi siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebiliyor.

Galaxy S27 Ultra İşlemcisi Nasıl Olacak?

Bugüne dek ortaya çıkan raporlara göre Galaxy S27 Ultra'da Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Bu donanım henüz tanıtılmadı. Muhtemelen yılın sonlarına doğru düzenlenecek bir etkinlikte çıkış yapacak. Bu nedenle şu an için neler sunacağına dair konuşmak doğru olmaz. Fakat burada 3 nm mimarili selefi Snapdragon 8 Elite Gen 5'i göz önüne alarak bazı tahminlerde bulunabiliriz.

İşlemcilerdeki nm yani nanometre değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Örneğin 3 nm tabanlı bir işlemci 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bir yonga setine göre güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı oluyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, gerçekleştirilen oyun testlerinde PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani amiral gemisi düzeyinde bir performans sunuyor. Kısacası yeni model selefinden daha güçlü bir işlemciyle geleceğinden oyunlarda daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak diyebiliriz.

Galaxy S27 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu an için kesin olmasa da geçmiş sızıntılar Galaxy S27 Ultra'nın selefinden biraz daha pahalı olacağı yönünde. Bu kapsamda akıllı telefonun başlangıç fiyatının 1.299 dolarlık (59.208 TL) selefinin aksine 1.399 dolar (63.766 TL) seviyelerinde olması bekleniyor. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 130.000 TL seviyelerine denk geldiğini söyleyebiliriz.

Marka ülkemizde yerel fiyatlandırma uyguladığından telefonun bu fiyatla satışa çıkması beklenmiyor. Burada bir örnek verecek olursak Galaxy S26 Ultra halihazırda ülkemizde 109.999 TL’lik başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Yani ufak artışların olması ihtimaller dahilinde fakat tek seferde 20-30 bin TL bandında bir zammın olmasını beklemiyoruz. Bununla birlikte tüm bunların bir sızıntıdan ibaret olduğunu ve resmi açıklamayı beklemenin daha mantıklı olacağını hatırlatalım.

Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'dan şu ana dek Galaxy S27 serisinin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat markanın amiral gemisi Galaxy S serisini genellikle şubat ayında tanıttığını biliyoruz. Bu nedenle yeni seri de çok yüksek ihtimalle Şubat 2027'de vitrine çıkabilir.

Editörün Yorumu

Son dönemde Galaxy S27 Ultra'nın 3x zoom yapabilen 10 megapiksellik telefoto kamerasından yoksun geleceğine yönelik raporlar fazlasıyla artmaya başladı. Bu nedenle an itibariyle bu sızıntıların gerçek olduğunu düşünmeye başladım. Tabii bu kamera performansında bir düşüşe neden olur mu pek emin değilim. Zira Samsung gibi bir markanın planı olmadan yıllardır kullanılan bir donanımı rafa kaldıracağını düşünmüyorum. Şahsen endişelenecek bir durumun olmadığını söyleyebilirim.