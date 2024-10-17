Lenovo, Arkadaş Canlısı Yeni Yapay Zeka Destekli Akıllı Asistanı AI Buddy'yi Tanıttı: İnsanlar Gibi Duygusal Bağ Kurabiliyor

Tüketici elektroniği pazarının önde gelen isimlerinden Lenovo, uzun bir süredir sessizliğe büründüğü yapay zeka alanı için önemli bir ürünü tanıttı. Şirketin yeni yapay zeka destekli akıllı asistanı AI Buddy, insanlarla duygusal bağlar kurabilme yeteneğiyle epey dikkat çekti. Detaylar haberde.

Lenovo AI Buddy, Sevimli Tasarımı ve Arkadaş Canlısı Temasıyla Diğer Akıllı Asistanlarla Olan Farkını Ortaya Koyuyor!

Çin merkezli teknoloji devi Lenovo, kısa bir süre önce düzenlediği 2024 Lenovo İnovasyon Teknolojileri Konferansı'nda yepyeni ürünlerini sergiledi. Şirketin"AI Buddy" olarak adlandırılan yeni yapay zeka destekli akıllı ev asistanı tanıtılan diğer ürünler arasında öne çıktı.

Bünyesinde USB-A ve USB-C portları ve kulaklık girişi bulunduran yeni cihaz, kullanıcılara daha fazla bağlantı seçeneği sunarak diğer akıllı ev cihazlarıyla daha uyumlu bir kullanımı mümkün kılıyor. Yeni asistan ayrıca, kullanıcının konumuna göre dönen ekranı üzerinden hava durumu, zaman, müzik önerileri ve kişisel fotoğraflar gibi önemli verileri de sürekli olarak görüntüleyebiliyor.

Lenovo'nun açıklamalarına göre kullanıcıları ile dost canlısı ve arkadaşça bir iletişim sağlayacak şekilde tasarlanan AI Buddy, Meta’nın AI Now teknolojisi ile geliştirildi. Bu sayede cihaz, kullanıcılar ile olan iletişimini o anki duygu durumuna göre özelleştirebiliyor. Bu da yeni asistanın insanlarla daha samimi ve cana yakın bir ilişki kurmasını sağlıyor. Şirket ek olarak yeni ürününde veri güvenliği konusunun üzerinde durduklarını ve kullanıcı verilenin gizli tutuluğunu bildirdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni AI Buddy'yi sevimli buldunuz mu? Yorumlarda buluşalım...