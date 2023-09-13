Leonardo DiCaprio’nun Yeni Filmi Çıkıyor: Fragmanı Yayınlandı!

Leonardo DiCaprio’nun başrolünde olacağı Killers of the Flower Moon adlı yeni filmin fragmanı yayınlandı. Apple TV+’ta yayınlanacak filmin yönetmenliğini Köstebek ve Sıkı Dostlar filmlerinden bildiğimiz Martin Scorsese yapacak.

Daha önce ilk fragmanı yayınlanan filmin yayın tarihine çok az kaldı. DiCaprio'nun diğer filmlerinde olduğu gibi bu filminin de sinemada yoğun bir ilgiyle karşılaşması bekleniyor.

Gerçek Bir Hikâyeden Uyarlama

Killers of the Flower Moon, David Grann’in aynı adlı kitabından uyarlanarak filme dönüştürülecek. Gerçek bir hikâyeyi konu alan filmin fragmanı sosyal medyada heyecan yarattı. İşte filmin iki dakikalık yeni fragmanı:

Filmin gerçekteki hikâyesi 1920’lerde ABD’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Osage halkının başından geçenlerle ilgili. Filmde, halkın topraklarındaki büyük petrol yataklarının keşfedilmesinden sonra nasıl cinayete kurban gittikleri ayrıntılı şekilde anlatılacak.

Filmde ayrıca o yıllarda FBI’ın cinayet soruşturmalarında nasıl araştırma yaptığı da seyircilerin dikkatini çekecek şekilde tasvir edilecek.

Filmin oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Tantoo Cardina, John Lithgow ve Cara Jade Mayers gibi ünlü oyuncular yer alacak.

Killers of the Flower Moon, 20 Ekim 2023’te vizyona girecek. Başta DiCaprio hayranları olmak üzere tüm sinemaseverler filmin çıkış tarihini büyük bir merakla bekliyor.

Peki siz filmin fragmanını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.