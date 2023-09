Cem Yılmaz İmzalı Netflix Filmi 'Do Not Disturb'den İlk Fragman Geldi!

Netflix'in Cem Yılmaz imzalı yeni filmi Do Not Disturb'un ilk fragmanı ve görselleri paylaşıldı.

Kara Komikler serisinden yakınen tanıdığımız Ayzek'in dünyasında daha yakından tanık olacağımız Do Not Disturb, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da büyük dikkat çekiyor.

Do Not Disturb Fragmanı

Do Not Disturb Konusu

Pandemi sebebiyle işsiz kalıp karaya dönen Ayzek, sessiz sakin bir otelde gece vardiyasında başladığı işinin ilk gecesinde konukların peşine takılarak umulmadık maceralara atılır. Hayatını bir düzene koyabilmek için attığı bu ilk adımda kendisini hiç beklemediği olayların merkezinde bulur.

Do Not Disturb Filminden Görüntüler

Do Not Disturb Oyuncuları

Cem Yılmaz (Ayzek)

Ahsen Eroğlu (Suhal)

Celal Kadri Kınoğlu (Bahtiyar)

Özge Özberk (Saniye)

Bülent Şakrak (Davut)

Nilperi Şahinkaya (Peri)

Mustafa Kırantepe (Cengiz)

Zafer Algöz (Salih)

Diren Polatoğlu (Çarli)

Seda Akman (Dora)

Can Yılmaz (Bahri)

Selen Şenay (Hacer)

Peki sizin filmden beklentileriniz neler? Film hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.