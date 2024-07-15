LeTV S3 Pro, iPhone 15 Pro Tasarımıyla ve Uygun Fiyatıyla Tanıtıldı!

Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren LeEco, iPhone 15 Pro benzeri tasarımıyla ve 96 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken LeTV S3 Pro modelini tanıttı. Peki, akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak? İşte LeTV S3 Pro özellikleri!

LeTV S3 Pro Özellikleri

LeTV S3 Pro modeli tasarım açısından iPhone 15 Pro ve Pro Max'e benzerlik gösteriyor. Zira, akıllı telefonun arka panelinde amiral gemisi iPhone'lara benzer bir kamera adası bulunuyor. 6.7 inç LCD bir ekranla donatılan bu model, giriş segmente hitap eden MediaTek Helio G95 işlemcisinden güç alıyor.

Akıllı telefonda 18W hızlarında şarj olabilen 5000 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. Dahası, 50 Megapiksel ana kamera ve iki adet yardımcı sensörün bulunduğu üçlü kamera kurulumuna sahip. Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renkle gelen cihazın fiyatı ise 96 dolar olarak belirlendi.