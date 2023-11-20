Lewis Hamilton'ın Kullandığı Formula 1 Aracı Satıldı: Fiyatı Rekor Kırdı!

Britanyalı yarış pilotu Lewis Hamilton'ın kullandığı Formula 1 aracı açık artırmada satıldı. “2013 Mercedes-AMG Petronas W04” Formula 1 aracı, Mercedes'in şimdiye kadar satılan en değerli ikinci F1 arabası oldu.

18,8 Milyon Dolara Satıldı!

Lewis Hamilton'ın kullandığı Formula 1 aracı, açık artırmada tam 18,8 milyon dolara satıldı. Böylece Mercedes'in şimdiye kadar satılan en değerli aracı olan ve Michael Schumacher'in altıncı F1 dünya şampiyonluğunu elde ettiği F2003-GA'dan sonra satılan en pahalı ikinci araç oldu.

Michael Schumacher'in kullandığı Ferrari imzalı F2003-GA, 14,9 milyon dolara satılmıştı. Açık artırmada satılan bir diğer değerli araç ise Juan Manuel Fangio’nun kullandığı 1954 model Mercedes-Benz W196R. Bu araç, on yıl önceki bir müzayedede 29,6 milyon dolara satılmıştı.

Modern dönemin araçları, her ne kadar rekor fiyatlara alıcı bulsa da 29 milyon dolardan fazlasını göremeyeği düşünülüyor. Lewis Hamilton, 18,8 milyon dolara satılan Formula 1 aracını sezondaki 19 yarışın 14’ünde kullandı.

Macaristan yarışını bu araçla kazanan Hamilton'ın V8 motorlu W04 yarış aracı, alıcısının rekor fiyat önerisiyle açık artırmadaki en değerli araçlar arasına girmiş oldu. Las Vegas'ta yapılan ve rekor kıran açık artırmayı kimin kazandığı ise açıklanmadı.

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