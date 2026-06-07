LG 144Hz Ekranlı ve Çok Ucuz Monitörünü Tanıttı!

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LCD kısa bir süre önce yeni uygun fiyatlu monitörünü tanıttı. LG 24U411B olarak isimlendirilen ürün 144Hz yenileme hızı ve 23.8 inç ekran boyutuyla karşımıza çıkıyor. İşte LG 24U411B monitörün özellikleri ve fiyatı!

LG 24U411B Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 23.8 inç

Panel tipi: IPS

Çözünürlük: 1920 x 1080

Yenileme hızı: 144Hz

Hareket bulanıklığı azaltma: 1 ms MBR

Adaptif senkronizasyon: AMD FreeSync Premium

Çerçeve yapısı: İnce üst ve yan çerçeveler

Stand: İnce ve kompakt tasarım

Yazılım: LG Switch desteği

Göz koruma: Flicker Safe ve Reader Mode

Bağlantı: 1 x HDMI 2.2

Ses çıkışı: 3.5 mm kulaklık girişi

Güç girişi: DC

DisplayPort: Yok

USB-C: Yok

USB hub: Yok

Yaklaşık fiyat: 96 dolar

LG 24U411B, 23.8 inç boyutunda, 1920 x 1080 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip IPS panelle karşımıza çıkıyor. IPS paneller TN teknolojilere kıyasla daha canlı ve gerçekçi renkler sunuyor diyebiliriz. Bununla birlikte daha uzun ömürlü ve dayanıklı olduğunu söylemek mümkün.

144Hz yenileme hızı 120Hz ve 90Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi anlamına geliyor.

Monitörde ince çerçeveler bulunuyor. Bu sayede giriş segmenti bir ürün olmasına rağmen kullanıcıya kalitesiz bir hissiyat vermiyor. Öte yandan 1 ms MBR hareket bulanıklığı azaltma özelliğine sahip. Bu özellik hızlı hareketli sahnelerde nesnelerin arkasında oluşan bulanık izi azaltmak için arka ışığı kontrol ederek görüntünün daha net olmasını sağlıyor.

Bununla birlikte cihazda monitörün yenileme hızını ekran kartının kare hızıyla eşleştirerek ekran yırtılmasını ve titremeyi önleyen AMD FreeSync Premium özelliği mevcut. Üründe Flicker Safe ve Reader Mode gibi kullanıcı deneyimini artıran özellikler de kullanılıyor.

Flicker Safe, arka ışık parlaklığını ayarlayarak ekran titremesini azaltan bir özellik diyebiliriz. Öte yandan Reader Mode ise uzun süreli metin okumalarında göz yorgunluğu gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

LG 24U411B Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

LG, yeni bütçe dostu monitörü 24U411B modelini Çin pazarında 96 dolar (yaklaşık 4.422 TL) fiyatla piyasaya sürdü. Ülkemizde LG'nin çok sayıda monitör modeli satıldığını düşünürsek, yeni modelin ilerleyen dönemde Türkiye'de de satışa sunulma ihtimali oldukça yüksek.

Editörün Yorumu

LG 24U411B, teknik özelliklerini göz önünde bulundurduğumda beni fazlasıyla memnun etti. Öte yandan fiyatı da oldukça uygun. Şahsen günlük işlerde kullanabileceğim uygun fiyatlı bir monitör satın alacak olsam kesinlikle LG 24U411B'yi tercih ederdim.