LG 144Hz Ekranlı ve Çok Ucuz Monitörünü Tanıttı!
LG, 23.8 inç ekran boyutu, 144Hz yenileme hızı ve 1 ms MBR hareket bulanıklığı azaltma gibi özellikler sunan 24U411B isimli yeni monitörünü tanıttı.
⚡ Önemli Bilgiler
- LG 24U411B isimli yeni monitör kısa bir süre önce tanıtıldı.
- Yeni model 23.8 inç boyutlarında IPS ekran, 144Hz yenileme hızı, AMD FreeSync Premium ve 1 ms MBR hareket bulanıklığı azaltma gibi özelliklere sahip.
- LG, yeni bütçe dostu monitörü 24U411B modelini Çin pazarında 96 dolar (yaklaşık 4.422 TL) fiyatla piyasaya sürdü.
LCD kısa bir süre önce yeni uygun fiyatlu monitörünü tanıttı. LG 24U411B olarak isimlendirilen ürün 144Hz yenileme hızı ve 23.8 inç ekran boyutuyla karşımıza çıkıyor. İşte LG 24U411B monitörün özellikleri ve fiyatı!
LG 24U411B Özellikleri Neler?
- Ekran boyutu: 23.8 inç
- Panel tipi: IPS
- Çözünürlük: 1920 x 1080
- Yenileme hızı: 144Hz
- Hareket bulanıklığı azaltma: 1 ms MBR
- Adaptif senkronizasyon: AMD FreeSync Premium
- Çerçeve yapısı: İnce üst ve yan çerçeveler
- Stand: İnce ve kompakt tasarım
- Yazılım: LG Switch desteği
- Göz koruma: Flicker Safe ve Reader Mode
- Bağlantı: 1 x HDMI 2.2
- Ses çıkışı: 3.5 mm kulaklık girişi
- Güç girişi: DC
- DisplayPort: Yok
- USB-C: Yok
- USB hub: Yok
- Yaklaşık fiyat: 96 dolar
LG 24U411B, 23.8 inç boyutunda, 1920 x 1080 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip IPS panelle karşımıza çıkıyor. IPS paneller TN teknolojilere kıyasla daha canlı ve gerçekçi renkler sunuyor diyebiliriz. Bununla birlikte daha uzun ömürlü ve dayanıklı olduğunu söylemek mümkün.
144Hz yenileme hızı 120Hz ve 90Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi anlamına geliyor.
Monitörde ince çerçeveler bulunuyor. Bu sayede giriş segmenti bir ürün olmasına rağmen kullanıcıya kalitesiz bir hissiyat vermiyor. Öte yandan 1 ms MBR hareket bulanıklığı azaltma özelliğine sahip. Bu özellik hızlı hareketli sahnelerde nesnelerin arkasında oluşan bulanık izi azaltmak için arka ışığı kontrol ederek görüntünün daha net olmasını sağlıyor.
Bununla birlikte cihazda monitörün yenileme hızını ekran kartının kare hızıyla eşleştirerek ekran yırtılmasını ve titremeyi önleyen AMD FreeSync Premium özelliği mevcut. Üründe Flicker Safe ve Reader Mode gibi kullanıcı deneyimini artıran özellikler de kullanılıyor.
Flicker Safe, arka ışık parlaklığını ayarlayarak ekran titremesini azaltan bir özellik diyebiliriz. Öte yandan Reader Mode ise uzun süreli metin okumalarında göz yorgunluğu gibi sorunları ortadan kaldırıyor.
LG 24U411B Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?
LG, yeni bütçe dostu monitörü 24U411B modelini Çin pazarında 96 dolar (yaklaşık 4.422 TL) fiyatla piyasaya sürdü. Ülkemizde LG'nin çok sayıda monitör modeli satıldığını düşünürsek, yeni modelin ilerleyen dönemde Türkiye'de de satışa sunulma ihtimali oldukça yüksek.
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Editörün Yorumu
LG 24U411B, teknik özelliklerini göz önünde bulundurduğumda beni fazlasıyla memnun etti. Öte yandan fiyatı da oldukça uygun. Şahsen günlük işlerde kullanabileceğim uygun fiyatlı bir monitör satın alacak olsam kesinlikle LG 24U411B'yi tercih ederdim.