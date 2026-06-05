Philips 425Hz Ekranlı Monitör Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Monitörler arasına yeni bir model daha katıldı. Philips, 27M4P5501X'i tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu arada portlar arasında HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 de bulunuyor.

Philips 27M4P5501X'in Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 425Hz

425Hz Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Fast IPS Tepki süresi: 1 ms

1 ms Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Renk Gamı: %98 DCI-P3, %94 Adobe RGB ve %100 sRGB

%98 DCI-P3, %94 Adobe RGB ve %100 sRGB Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 ve 1 x 3,5 mm ses girişi

Philips 27M4P5501X'in Ekranı Nasıl?

Philips 27M4P5501X, 27 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, Fast IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip Fast IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Monitör ayrıca yüzde 98 DCI-P3, yüzde 94 Adobe RGB ve yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece hem grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde hem de oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor.

Philips 27M4P5501X'in Yenileme Hızı Nedir?

Philips'in yeni monitörü, 1 ms tepki süresi ve 425Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 425 yenileme hızına sahip bir monitör, görüntüyü saniyede 425 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 425Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterlidir.

Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle Counter Strike 2 ve Valorant gibi rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. Düşük tepki süresi ise hareket bulanıklığını minimum düzeye indiriyor. Böylece oyunlarda rakipler daha net görülebiliyor.

Philips 27M4P5501X'te Hangi Portlar Bulunuyor?

Philips 27M4P5501X'te bir adet DisplayPort 1.4, iki adet HDMI 2.1 ve bir adet ses girişi bulunuyor. DisplayPort 1.4 portu, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtıyor. Böylece oyunlarda daha iyi bir deneyim elde edilmesi sağlanıyor. Özellikle yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızlarını destekleyen HDMI 2.1 portu sayesinde ise daha akıcı deneyim elde ediliyor.

Philips 27M4P5501X Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Philips'in monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Philips 27M4P5501X'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Philips 27M4P5501X'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Philips 27M4P5501X'in Fiyatı Ne Kadar?

Philips 27M4P5501X için 2 bin 399 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 16 bin 334 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 20 bin TL civarında olabilir. Philips 27M4P5501X'in Türkiye fiyatı ile iglili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Philips 27M4P5501X'in özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresinin önemli avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise hem akıcı ekran deneyimi elde edilmesi hem de hareket bulanıklığının minimum düzeyde olması. Geniş renk yelpazesi de önemli bir avantaj çünkü bu, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor.