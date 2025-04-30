LG Akıllı Telefonlar İçin Son Çağrı: Güncellemeler Bitiyor!

Bir zamanlar akıllı telefon dünyasının önde gelen üreticilerinden biri olan LG, 2021'de pazarda artık tutunamayacak durumda olduğu için telefon üretimini resmen durdurdu. Fakat firma üretimi bıraksa da mevcut modelleri için yazılım desteği sunmaya devam etti. Tabii bunun sonsuza kadar sürmeyeceği zaten biliniyordu. Artık geri sayım başladı.

LG, Haziran Ayında Desteği Sonlandıracak

Şirket, pazardan çekildiğinde bazı modeller için Android 12 güncellemesi sunacağını ve her cihazın çıkış tarihinden itibaren en az üç yl boyunca güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam edeceğini taahhüt etti. Bu üç yıllık sürenin sonuna yaklaşıyoruz.

LG'nin güvenlik güncellemesi desteği 30 Haziran 2025'te tamamen sona erecek. Bunun akabinde firma, güncelleme sunucularını tamamen kapatacak. Şirketin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

[Duyuru] Mobil yazılım hizmetinin sona erdirilmesi Her zaman LG Electronics cep telefonu ürünlerini destekleyen tüm müşterilerimize içtenlikle teşekkür ederiz. Bu vesileyle LG Electronics cep telefonu yazılım yükseltme (FOTA), güncelleme merkezi ve LG Bridge hizmetlerinin sona erdirileceğini bildiriyoruz. Güncelleme Sona erme tarihi: 30 Haziran 2025, saat 00:00 (Kore saati, GMT+9)

Günümüzde LG marka akıllı telefon kullanıcısı pek de fazla değil. Ancak mevcut cihaz sahiplerini de yok saymamak gerekiyor. Bu kullanıcıların bir güncelleme sunulmuşsa yüklemesi için Haziran ayının sonuna kadar süresi var. Sonrasında sunucular kapatılacağı için artık mümkün olmayacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? LG telefonunuz var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.