Meta'dan Yeni VR Ortaklığı: LG ve Meta Sanal Gerçeklik Başlığı Geliştiriyor!

Kore'de yayınlanan bir haber, Meta'nın 2025 yılında Quest Pro sanal gerçeklik başlığının halefini piyasaya sürmek için LG ile ortaklık kurduğunu öne sürüyor.

Maeil Business Gazetesi'nden çıkan habere göre Meta'nın LG ile ortak bir girişim için anlaşma yaptığı belirtiliyor.

Bu anlaşma doğrultusunda ortaya çıkacak sanal gerçeklik başlığının fiyatının yaklaşık 2.000 dolar olacağı ve LG ekranlarının yanı sıra LG Innotek gibi LG iştiraklerinin diğer parçalarını kullanacağı söyleniyor.

Maeil Business Gazetesi ayrıca Meta'nın 2024 yılında 200 doların altında bir fiyata sahip olabilecek düşük kaliteli bir Quest başlık seti çıkaracağını da iddia ediyor.

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200 dolar, sektördeki fiyatlara bakıldığında oldukça düşük görünüyor, öyle ki Meta'nın Quest 2 modeli 299 dolara satılıyor ve yakında çıkacak olan Quest 3 ise 499 dolar olarak duyuruldu. Raporda ayrıca yeni sanal gerçeklik başlığının "Meta Quest 4 Pro" olarak adlandırılacağı ve bunun Meta'nın Quest ve Quest Pro serilerini ayrı tutma geleneğini bozacağı belirtiliyor.

Buna karşılık LG ile ortaklaşa geliştirilecek Quest Pro'nun 2.000 fiyat etiketine sahip olması ise 1.499 dolardan piyasaya sürülen ve daha sonra 999 dolara düşen Meta'nın ilk Quest Pro modelinin fiyatının iki kat yükseldiğini göreceğimiz anlamına geliyor.

Meta tüm uğraşlarına rağmen hâlâ sanal gerçeklik sektörünü istediği konuma getiremese de kullanıcı tarafında bu denli çeşitlilik ve alım imkânı sunulması oldukça değerli.

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