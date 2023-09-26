LG'nin OLED Ekranlı Katlanabilir Dizüstü Bilgisayarı Tanıtıldı!

LG geçtiğimiz yıllarda katlanabilir televizyonuyla gündeme gelmişti. Şirket şimdi de katlanabilir bilgisayar üretimine yöneldi. Yeni gelen habere göre OLED ekranlı katlanabilir dizüstü bilgisayarı ile LG sektöre ilk adımını atıyor.

LG Gram Fold adındaki bilgisayar, teknik ve tasarım özellikleri bakımından merak edildi. Ayrıca bilgisayarın hangi ülkelerde satışa sunulduğu da araştırılıyor.

17 İnçlik OLED Ekran!

LG Gram Fold, 17 inçlik OLED ekranı ile çok ince ve kaliteli görüntü elde edebilecek. Cihazın OLED teknolojisi bir yana, boyutu da oldukça dikkat çekici. LG Gram Fold, 4:3 en boy oranına ve 920×2560 çözünürlüğe sahip.

1,25 gram ağırlığındaki bilgisayar diğer katlanabilir bilgisayarlardan farklı olarak âdeta bir kitap gibi dışa katlanabiliyor. Elbette buna 30 bine kadar katlanmaya dayanıklı menteşeleri olanak tanıyor. Bilgisayar açıldığında ise 9,4 mm kalınlığında oluyor.

13. nesil Intel Core i5-1335U işlemciye sahip LG Gram Fold'un 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı mevcut. Ayrıca bilgisayar 65W şarj destekli 72 Wh batarya ile geliyor. Ön kamerası olmayan cihaz bu yönden eksik olsa da üçlü hoparlör sistemiyle kullanıcıları memnun edebilir.

iki adet USB-C portu taşıyan LG Gram Fold, bağlantı tarafında Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6E'yi kullanıyor. Şimdilik yalnızca Güney Kore'de satışa sunulan bilgisayarın fiyatının 3700 dolar olduğu görülüyor. Cihazın ne zaman tüm dünyada satın alınabileceği henüz bilinmiyor.

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