Herkes Battı Sandı Ama: LG Rekora Koşuyor!

Akıllı telefon pazarından çekilen LG, yeniden rekora koşuyor. Yüksek teknoloji ürünleri üreten şirket özellikle akıllı telefon ekranları üretimiyle sektöre "ben hala buradayım" mesajını net bir şekilde veriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Telefon Pazarından Çıkan LG iPhone 17 Sayesinde Rekora Koşuyor!

LG, akıllı telefon pazarından çekilmesine rağmen Apple’ın iPhone 17 için verdiği büyük ekran siparişleriyle finansal olarak tarihi bir döneme hazırlanıyor. Şirket, son dört yılın en yüksek işletme kârını açıklamaya çok yakın. Konuyla ilgili gelen veriler rekoru net bir şekilde gösteriyor.

UBI Research ve Daishin Securities’in raporlarına göre LG Apple’ın iPhone 17 için verdiği yoğun OLED panel siparişleri sayesinde 2025’in üçüncü çeyreğinde 448 milyar won (yaklaşık 332,4 milyon dolar) işletme kârı açıklamaya hazırlanıyor. Bu rakam son 15 çeyrekte ulaşılamayan bir rekor anlamına geliyor.

Sadece bu dönemde 45,6 milyon adet iPhone 17 ekran ünitesinin sevkiyatını yapması beklenen LG yaklaşık 6,87 trilyon wonluk (5,1 milyar dolar) gelir öngörüsüyle yoluna devam ediyor. 2026 yılı için yapılan tahminlerde ise bu gelirin 1 trilyon wona (741,9 milyon dolar) kadar yükselebileceği ifade ediliyor.

Samsung, iPhone 17 serisine 78 milyon adet ekran paneli tedarik etmeye hazırlanırken LG özellikle standart modeldeki LTPO OLED ekran siparişleri sayesinde önemli bir pazar payı kazanmış durumda. Apple’ın iPhone 17 ile sürdürdüğü “fiyatı koruyarak donanımı yükseltme” stratejisi bu başarının temel nedeni olarak gösteriliyor.

