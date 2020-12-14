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Oppo'dan 3 Defa Katlanabilen Telefon Konsepti

Oppo 3 defa katlanabilen telefon tasarımıyla çok konuşulacak gibi gözüküyor. İşte Oppo'dan 'gerçek' katlanabilir telefon.

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Oppo 3 defa katlanabilen telefon konseptiyle teknoloji dünyasını meraklandırmış durumda. Samsung'un sıkıcı Galaxy Z Fold tasarımının izinden gitmeyen Oppo slide phone tasarımı, üç menteşeli ekranı sayesinde farklı amaçlara uygun olarak katlanabiliyor.

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Motorola ve Samsung, katlanabilir ekranlı telefonları piyasaya sürdüğünden beri akıllı telefon pazarı yeni bir döneme girdi. Kısa bir süre önce Apple'ın katlanır ekranlı iPhone'u test etmeye başladığını ve tedarikçiden 1 milyon kez katlanabilen menteşeleri geliştirmesini istediğini duymuştuk.

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonların geleneksel iki aşamalı tasarımıyla karşılaştırıldığında, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo kendine özel katlama trendi oluşturacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz gün Çin Uluslararası Endüstriyel Tasarım Fuarında, Oppo ve Japon tasarım ekibi Nendo ortaklığında geliştirilen 'slide phone' isimli bir telefon konsepti duyuruldu.

Oppo 3 defa katlanabilen telefon tasarımı neler vadediyor?

Oppo slide phone'un dış görünüşünden, bir banka kartına benzediğini söylemek mümkün. 3 menteşeyle birbirine bağlanan 4 parçalı gövdeden oluşuyor. Slide phone ekranı tamamen açıldığında 7 inç'e kadar genişleyebiliyor. Varsayılan kapaklı tasarımı ise ikiye katlanabiliyor ve telefonla birlikte ekran kalemi yer alıyor.

Akıllı telefon kart benzeri kapalı konumdayken ilk açıldığında bildirimleri görüntülemek veya arama yapmak için 40 mm'lik ekranı ortaya koyuyor. İkinci aşamada ise lens kısmı kaldırılmış olarak 80 mm'lik ekran yer alıyor. Bu, fotoğraf ve video çekmek için kullanılabileceği anlamına geliyor.

Telefonun ekranını son bir kez daha açtığınızda da 7 inçlik ekran kullanıcıları karşılıyor. Oppo'nun açıklamasına göre, üç ekran aynı anda farklı uygulama bilgilerini görüntüleyebiliyor. 

Ancak bu akıllı telefon hala teorik olarak mevcut ve şirketin sadece konsept tasarımını oluşturuyor, yani ne zaman seri üretime geçileceği hakkında bir fikrimiz yok. Bununla birlikte konsept telefonun ultra yüksek ekran-gövde oranı ve ekranı diğer işlevleriyle özelleştirme yeteneği, gelecekteki katlanır akıllı telefonlara da fikir verecek gibi gözüküyor.

Peki ya siz Oppo 3 defa katlanabilen telefon tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte kapaklı telefonlar, katlanır ekranlı akıllı telefonlar olarak hayatımıza geri dönebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın.

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