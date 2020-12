Oppo'dan 3 Defa Katlanabilen Telefon Konsepti

Oppo 3 defa katlanabilen telefon konseptiyle teknoloji dünyasını meraklandırmış durumda. Samsung'un sıkıcı Galaxy Z Fold tasarımının izinden gitmeyen Oppo slide phone tasarımı, üç menteşeli ekranı sayesinde farklı amaçlara uygun olarak katlanabiliyor.

Motorola ve Samsung, katlanabilir ekranlı telefonları piyasaya sürdüğünden beri akıllı telefon pazarı yeni bir döneme girdi. Kısa bir süre önce Apple'ın katlanır ekranlı iPhone'u test etmeye başladığını ve tedarikçiden 1 milyon kez katlanabilen menteşeleri geliştirmesini istediğini duymuştuk.

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonların geleneksel iki aşamalı tasarımıyla karşılaştırıldığında, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo kendine özel katlama trendi oluşturacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz gün Çin Uluslararası Endüstriyel Tasarım Fuarında, Oppo ve Japon tasarım ekibi Nendo ortaklığında geliştirilen 'slide phone' isimli bir telefon konsepti duyuruldu.

Today, we’re showcasing two new design concepts produced in collaboration with leading Japanese design studio, nendo.



First, is the ‘slide-phone’, which features a triple-hinge foldable screen system. #OPPOxnendo pic.twitter.com/r6YNrc2EmP