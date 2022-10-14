LG, Akıllı TV Platformunu webOS Hub ile Geliştiriyor

LG, iş ortakları için yakın zamanda webOS Hub'ı piyasaya sürdü. Şirket böylelikle akıllı TV platformu işini genişletti. WebOS'un yükseltilmiş bir sürümü olan webOS Hub, akıllı TV üreticilerine daha fazla kişiselleştirme seçeneğinin yanı sıra kullanıcılara büyük bir kolaylık ve içerik sunuyor.

LG'nin Realtek, Dolby, CEVA ve Gracenote gibi iş ortakları tarafından desteklenen WebOS Hub'ın Eko, Stream System, Konka, Aiwa Hyundai ve Seiki de dahil olmak üzere toplamda 200 markadan oluşan genişletilmiş bir ağda kullanılabileceği belirtildi.

LG'nin webOS Hub'ı Neler Sunuyor?

Akıllı bir platformdan daha fazlasını sunan webOS Hub, dünya genelinde 160'ı aşkın yayıncı tarafından onaylanıyor. Yeni güncellemenin, şirketin kullanım deneyimini tüm dünyada daha fazla tüketiciye ulaştırma taahhüdünün bir göstergesi olarak görülüyor.

Renk şemasını seçerek ana ekranda ince ayar yapılabilmesini sağlayan WebOS Hub, gerçek görünüşlere uygun bir görsel uygulamak ya da görünürlük için bir logo eklemek gibi yollar ile arayüz özelleştirme imkânı sunuyor.

LG, webOS Hub'i uyarlama imkânı sağlıyor. Bu, akıllı TV üreticilerinin daha kapsamlı ve keyifli bir kullanım deneyimi sunarken aynı zamanda ürünlerini farklılaştırmalarına olanak tanıyor. Gelişmiş kullanılabilirlik ve kişiselleştirme özelliklerini içeren webOS Hub, kullanıcılara tercihlerine göre kontrol etmeleri için bir içerik seçimi sunuyor.

Oyuncu biyografileri ve çekim yerleri gibi oynatılan içeriklere ilişkin bilgileri gösteren LG Magic Explorer'ı da destekleyen webOS Hub, ekrandaki diyalogların daha kolay bir şekilde duyulmasına olanak tanıyan Gelişmiş Net Ses ile gelişmiş bir görüntüleme deneyiminin elde edilmesini sağlıyor.

WebOS Hub'da tıpkı önceki versiyonlarındaki gibi Disney+, Netflix ve Amazon Prime Video gibi popüler dijital yayın platformları yer alıyor. İlk webOS Hub desteğine sahip OLED televizyonlar yakında satışa sunulacak.

LG Ev Eğlence Sistemleri Başkanı Park Hyoung-sei, giderek daha fazla tüketiciyi LG WebOS'un benzersiz kullanıcı deneyimiyle tanıştırmaya devam eden webOS Hub ekosistemini iyileştirmeye ve genişletmeye kararlı olduklarını açıkladı.