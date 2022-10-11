Samsung, Tizen OS'yi Diğer Akıllı TV Üreticileri ile Buluşturuyor

LG, yakın zamanda webOS platformunu diğer televizyon üreticilerine açacağı duyurusunu yapmıştı. TV pazarındaki önemli rakibinin de bu durumda benzer bir adım atması gecikmedi. Samsung, Tizen OS platformunun, diğer TV üreticilerinin kullanması için lisans vereceğini duyurdu.

Marka, İşbirlikleri ile Öne Geçiyor

LG, Tizen OS kullanım hakkını Türkiye'den Sunny şirketine de verdi. Samsung ve Sunny'nin bir süredir devam eden üretim ortaklığı zaten biliniyordu. Samsung'dan Tizen OS için lisans alan diğer şirketler; Akai, Vispera, RCA, Bauhn ve Linsar.

Yapılan bu işbirlikleri sayesinde Samsung TV Plus, kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunan Universal Guide ve Bixby dijital asistan gibi özellikleri ile fark yaratacak.

Benzer motivasyon ile LG ve Samsung TV, platformlarını diğer üreticilere açıyor. Android TV, Roku ve Fire TV yüklü bir şekilde gelen uygun fiyatlı TV'ler, kendi platformlarını alternatif olarak kullanıcıya sunacak. Bu sayede hem LG hem de Samsung TV pazarındaki etkilerini artırmış olacak.

Samsung Tizen OS ve LG webOS, Google Android TV platformlarının önemli rakiplerinden biri oluyor. İki platformda da arama ve özelleştirme özellikleri mevcut. Ek olarak farklı ses asistanları kullanma imkanı da sunuyorlar.