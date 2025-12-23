Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel bir jet, başkent Ankara üzerinde telsiz bağlantısını kaybetti. Yetkililer uçakla bağlantıyı kaybettikerini doğrularken, Ankara'da yaşanan bir patlama uçağın düştüğü idddialarını güçlendirdi.

Libya Genelkurmay Başkanı’nın Uçağı Ankara’da Düşmüş Olabilir

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu Falcon 50 tipi iş jetiyle radar bağlantısı koptu. Ankara hava sahası olay nedeniyle trafiğe kapatıldı. Uçağın düşmüş olabileceği belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bu akşam saat 20.10'da Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye hareket eden 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52'de irtibat kesildi. Uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alındı, ancak ardından temas tekrar sağlanamadı.

Ortaya çıkan bilgilere göre uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad dahil beş yolcu bulunuyor. Söz konusu heyet bugün erken saatlerde Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etmişti.