Yeni Resident Evil Oyunu Daha Çıkmadan Ortalığı Karıştırdı: 1 Milyon Kişi Bekliyor!

Capcom, efsane Resident Evil serisinin yeni oyunu Resident Evil: Veronica için oyuncuları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Yakın zamanda gerçekleşen Summer Game Fest etkinliğinde duyurulan yapımın istek listesi sayısı belli oldu. Paylaşılan rakam oyuncuların oyuna gösterdiği yoğun ilgiyi gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar...

Resident Evil: Veronica Kaç Kişi Tarafından İstek Listesine Eklendi?

2000 yılında piyasaya sürülen Resident Evil - CODE: Veronica'nın yeniden yapımı olarak geliştirilen Resident Evil: Veronica, dijital oyun mağazalarında 1 milyon istek listesine ulaşmayı başardı. Capcom, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu rakama PS5 ve PC platformlarında ulaşıldığını duyurdu. Şirket ayrıca oyunu istek listesine ekleyen oyunculara teşekkür etti.

Resident Evil: Veronica ilk kez Summer Game Fest 2025 etkinliğinde duyurulmuştu. 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen etkinliğin ardından oyun, 8 Haziran itibarıyla dijital oyun mağazalarına eklenmeye başladı. Böylece istek listesine eklenebilir hâle geldi. Yapımın 1 milyon istek listesi barajını yaklaşık iki hafta içinde aşması ise oyuncuların oyuna gösterdiği yoğun ilgiyi gözler önüne seriyor. Söz konusu yapımın remake sürümüyle geri dönmesi, serinin hayranları arasında büyük heyecan yaratmış durumda.

Resident Evil: Veronica Neden Çok Merak Ediliyor?

Resident Evil: Veronica'nın büyük ilgi görmesinin en önemli nedeni serinin hayranları tarafından uzun yıllardır yeniden yapımı en çok istenen oyunlardan biri olması. 2000 yılında piyasaya sürülen yapım, Claire ve Chris Redfield'ın hikâyesine odaklanarak serinin en sevilen oyunları arasında yer aldı. Oyuncular ise bu hikâyeyi çok daha kaliteli grafikler, daha iyi oynanış mekanikleri ve modern atmosferle yeniden deneyimlemek istiyor.

Resident Evil: Veronica Nasıl Bir Oyun Olacak?

Resident Evil: Veronica, Resident Evil 2 ve Resident Evil 3'te yaşanan olaylardan üç ay sonrasında geçecek. Hikâyede Claire Redfield, kayıp kardeşi Chris Redfield'ı bulmak için Avrupa'ya gidiyor. Araştırmaları sırasında yolu Paris'e düşen Claire, Umbrella güçleri tarafından yakalanarak Ashford ailesinin yaşadığı Rockfort Adası'na götürülüyor.

Ancak adada T-Virüsü'nün yayılmasıyla birlikte işler kontrolden çıkıyor. Claire, hem zombilere hem de virüsün ortaya çıkardığı diğer ölümcül yaratıklara karşı hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalıyor. Oyun, serinin en sevilen hikayelerinden birini daha kaliteli grafikler ve daha güncel oynanış mekanikleri ile oyuncularla buluşturacak.

Resident Evil: Veronica Ne Zaman Çıkacak?

Capcom, Resident Evil: Veronica'nın 2027 yani önümüzdeki sene piyasaya sürüleceğini açıkladı. Ancak şirket net bir tarih paylaşmadı. Yapım; PS5, Xbox Series X/S, PC ve Nintendo Switch 2 platformları için geliştiriliyor. Yani oyuncular en yeni konsollar ve PC üzerinden oynayabilecek.

Editörün Yorumu

Resident Evil: Veronica'nın duyurulmasının ardından yalnızca birkaç hafta içinde 1 milyon istek listesine ulaşması gerçekten etkileyici. Şirket önceki Resident Evil remake oyunlarında genel olarak olumlu geri bildirimler almıştı. Bu nedenle Resident Evil: Veronica için de beklentiler büyük. Umarım Capcom, beklentileri karşılayabilir. Bunu 2027'de hep birlikte göreceğiz.