Yeni Bir Oyun Uyarlaması Daha: Like A Dragon: Yakuza Dizisinden İlk Fragman Geldi! (Video)

Amazon ve SEGA'nın Yakuza oyunlarının canlı aksiyon uyarlaması olacak olan Like A Dragon: Yakuza için ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Fragman, Kazuma Kiryu'nun ikonik ejderha dövmesinin sürecine odaklanıyor ancak aynı zamanda Kamurocho'nun bazı sekanslarına, serideki çeşitli karakterlere ve franchise boyunca bir mini oyun olarak ortaya çıkan yer altı dövüş kulübüne de göz atabiliyoruz.

Tanıtımın son birkaç saniyesinde Kiryu'nun, maçına bahis oynayan ve tezahürat yapan izleyicilerden oluşan bir çembere doğru ilerlediğini görebiliyoruz.

Like A Dragon: Yakuza İlk Fragmanı

Şirket Haziran ayında projeyi ilk kez duyurduğunda uyarlamayı "güçlü bir adalet, görev ve insanlık duygusuna sahip korkunç ve eşsiz bir Yakuza savaşçısı olan Kazuma Kiryu'nun hayatını, çocukluk arkadaşlarını ve kararlarının yansımalarını takip eden" bir "suç-gerilim-aksiyon dizisi" olarak tanımlamıştı.

Dizinin 1995 ve 2005 yılları arasında geçtiği düşünülürse, büyük olasılıkla ilk Yakuza oyununu temel alacak ve Yakuza 0'daki olaylardan sonraki yıllara da göz atacak.

Like A Dragon: Yakuza'nın ilk üç bölümü Prime Video'da 24 Ekim'de, sonraki üç bölüm ise 31 Ekim'de yayınlanacak.

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