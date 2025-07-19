Disney'in En Sağlam Yapımı Görülmemiş Bir Başarıya İmza Attı

Lilo & Stitch, yılın ilk milyar dolarlık gişe başarısını elde etti. Açılış haftasında bile büyük ilgiye mazhar olan canlı aksiyon filmi, Disney'in yeni bir eşiğe ulaşmasını sağladı. Özellikle bir başka canlı aksiyon projesi olan Snow White'ın büyük başarısızlığından sonra Lilo & Stitch'in başarısı, önceki projenin gölgesinden kaçmasını sağladı.

Dean Fleischer Camp'in yönettiği film, hafta sonu 341 milyon dolarlık açılışla start verdi ve kısa sürede küresel gişede 1 milyar doları aştı.

Lilo & Stitch 2 Gelecek Mi?

İlk kez 2002 yılında izleyiciyle buluşan Lilo & Stitch, canlı aksiyon filmlerinde unutulmayacak bir yere sahip oldu — hem de çok kısa bir sürede. Hawaii'de geçen duygusal bir hikâye ve uzaydan gelen yaramaz bir yaratıkla geldi. Film, açılış haftasında yakaladığı dev hasılat ivmesiyle Disney'in yıl boyunca beklediği gişe geri dönüşünü tek başına sağladı. Başarının ardından yeni bir filmin gelme ihtimaline sıcak bakılıyor.

Canlı aksiyon projesi bakımından sırada Moana var. Orijinal animasyon 2016 yılında çıkmıştı. O da tıpkı Lilo & Stitch gibi tropik kökenli olduğundan bir tık önde gibi duruyor. Ancak hayranlar, böyle bir proje için erken olduğunu düşünüyor.

Snow White Başarısızlığı: Rachel Zegler, Disney'i Rezil Etti

Disney, "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" canlı aksiyon uyarlamasında çok büyük hatalar yaptı. Bu film 240–270 milyon dolarlık bütçe ile üretildi ancak yalnızca 205 milyon civarında hasılat getirdi. Bu büyük bir başarısızlıktı. Disney, cüceler için CGI efektler kullanmayı seçti ve ABD'deki cüce topluluklarının menziline girdi. Genelde fantastik filmlerde özel oyuncular kullanılıyor ve bu durum onlara istihdam sağladığı gibi filmi daha gerçekçi yapıyor.

Başarısızlığın bir diğer nedeni ise ana karakter Rachel Zegler'in sosyal medyadaki duruşu ve performansıydı Zegler, filmdeki başarısız performansıyla tepkileri üzerine çekti. İzleyiciler, "Disney gibi büyük bir platform, böyle bir oyuncuyu nasıl projesinde oynatır?" minvalinde tepkiler verdi. Ama efektler de iyi değildi ve çoğunlukla alay konusu oldu.

Zegler sonradan Disney'in orijinal 1937 yapımındaki bazı sahnelerinin tuhaf olduğunu söyledi ve prens için "neredeyse tacizci" ifadelerini kullandı. Performansına yapılan yorumlara ise ağıza alınmayacak sözlerle yanıt verdi.

Sonunda yaşadığı baskıdan ve tepkilerden sonra anksiyete ilaçları kullanmaya başladığını açıkladı ve kurban edilmek istemediğini söyledi.