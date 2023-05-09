Son Batılı Firma da Ayrılıyor: LinkedIn Çin'den Çekilme Kararı Aldı

Profesyonel bağlar denildiğinde dünyada ilk akla gelen sosyal medya platformlarından biri olan LinkedIn, Çin'den çekiliyor. Firma, yakın zamanda Çin'de bulunan ofisini kapatarak uygulamayı yayından kaldıracak.

Ülkede hizmetini sürdüren son ABD merkezli sosyal medya platformu olan LinkedIn'in çekilmesiyle birlikte Çin sosyal medyası yerli markaların eline kaldı. Peki, LinkedIn neden böyle bir karar aldı?

Ağır Sansür Kurallarını Kabul Etmişti

Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, Çin Hükümeti'nin ağır sansür politikalarını uygulama kararı aldığı için ülkede barınabilen son Batı merkezli sosyal medya platformu olmuştu. Ancak son yıllarda artan rekabet ve zararlar sebebiyle LinkedIn InCareer operasyonunun durdurulmasına karar verildi.

9 Ağustos itibarıyla Çin'de yer alan ofisten toplamda 716 çalışanın işten çıkarılması ve uygulama desteğinin sonlandırılması bekleniyor. LinkedIn CEO'su Ryan Roslansky, konuyu şu sözlerle özetledi: "InCareer, Çin merkezli güçlü ekibimiz sayesinde geçtiğimiz yıl bazı başarılar elde etmiş olsa da, aynı zamanda şiddetli rekabet ve zorlu bir makroekonomik iklimle de karşılaştı."

Öte yandan LinkedIn'in bu kararı almasının arkasında Çin Hükümeti'nin baskıcı politikaları da yer alıyor olabilir. Geçtiğimiz aylarda New York Times'ta yayımlanan bir habere göre Çin Hükümeti ile sansür anlaşması yapan LinkedIn'in bazı yöneticileri, siyasi içerikleri düzgün şekilde kontrol edemedikleri gerekçesiyle ağır yaptırımlara maruz kaldı.

Ayrıca platformda yer alan ABD'li aktivist ve politikacıların hesaplarının engellenmesi zorlaması, firma için bardağı taşıran son damla oldu. LinkedIn, yaşanan baskılara karşı 54 milyon kullanıcısına rağmen operasyonlarını sonlandırma kararı aldı.

LinkedIn'in de Çin'den çekilmesiyle birlikte Çin'de faal hizmette olan hiçbir ABD'li sosyal medya platformu kalmadı.