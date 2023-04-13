LinkedIn'e Ücretsiz Doğrulama Sistemi Geliyor

Ağ oluşturma ve işe alım platformu LinkedIn, kullanıcıların kimliklerini ve istihdam rollerini doğrulamak için ücretsiz yeni bir yol duyurdu.

Her ikisi de bu hizmet için ücret alan Twitter ve Facebook'un aksine LinkedIn, maliyet düşürme ve ekonomik baskı çağında platformun cazibesini artırabileceği umuduyla doğrulama işaretlerini ücretsiz olarak sunma planını tasarladı.

Microsoft'un sahibi olduğu platform, başlangıçta ABD'de CLEAR ile ortaklık kurarak yalnızca bir kullanıcının resmi kimliğini ve telefon numarasını doğrulayacak ve bunun karşılığında 'Bağlan' ve 'Mesaj' düğmelerinin altında yeni bir 'Doğrulamalar' bölümü bulunacak.

LinkedIn Doğrulama Sistemi Nasıl Çalışacak?

LinkedIn, Twitter gibi diğer platformlarla birlikte, son aylarda sahte profillerin kullanıcıların başını ağrıtması ve genellikle spam amacıyla kullanılmasının ardından büyük bir baskı altına girdi. Yeni doğrulama sisteminin dünya çapında mevcut olan iş yeri e-posta doğrulama yöntemine ek olarak, yalnızca 4.000 şirketin desteklendiğini ve mevcut hizmetin serbest çalışanlar ve kendi hesabına çalışanlar için hiçbir faydası olmadığını belirtmek gerekiyor.

Buna ek olarak Microsoft Entra Verified ID platformu ile yapılan bir ortaklık, iki milyon kadar LinkedIn kullanıcısına ücretsiz dijital iş yeri kimliği vermeyi amaçlıyor.

LinkedIn Başkan Yardımcısı Oscar Rodriguez bir blog yazısında, ücretsiz doğrulama yöntemlerinin gelecekte daha fazla pazara sunulmasının planlandığını ancak birçok kullanıcının şüphesiz beklemek zorunda kalacağını açıkladı.

LinkedIn, daha fazla doğrulama yöntemiyle "gerçek siz olduğunuzu" göstermenin sizi daha farklı ağlara ve daha iyi iş fırsatlarına götürecek daha iyi bağlantılar kurmanızı sağlayacağını umuyor.