LinkedIn'de Yapay Zeka Döneminin Ağır Maliyeti: 668 Çalışan Daha İşten Çıkarılıyor!

Bu ayın başlarında LinkedIn, şirket genelinde yeni yapay zeka destekli araçlarının lansmanını yapacağını duyurdu. Ancak, şirket bugün 668 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Bu işten çıkarmaların çoğunluğu, yaklaşık 563 kişi, Ar-Ge bölümünü etkileyecek ve mühendislik, ürün geliştirme, yetenek yönetimi ve finans alanlarındaki ekipler bu kesintilerden etkilenecek.

Yapay Zekanın Etkileri!

LinkedIn, bu sabah yaptığı açıklamada, kesintilerin beş ay önce 716 kişinin işten çıkarılacağı duyurusundan sonra geldiğini ve aynı zamanda Çin'deki uygulamasını aşamalı olarak kaldıracağını açıkladı.

Bugünkü kesintiler, Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn'deki toplam işten çıkarma sayısını 1.384'e çıkardı. İstihdam takipçisi Layoffs.fyi'ye göre, 2023 yılında teknoloji sektöründe toplamda 242.000'den fazla kişi işten çıkarıldı.

Şirket, yaptığı bir açıklamada şöyle dedi:

"Organizasyon yapılarımızı uyumlu hale getirirken ve karar alma süreçlerimizi düzenlerken, geleceğimize stratejik öncelikler vermeye ve üyelerimize ve müşterilerimize değer sunmaya devam ettiğimizden emin olmaya devam ediyoruz. Bu süreç sırasında etkilenen tüm çalışanlarımıza tam destek sağlama ve onları özenle ve saygıyla karşılama taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Üyelerimizin ve müşterilerimizin fırsatlarla bağlantı kurmasına ve platformdaki uzmanların deneyimlerinden faydalanmasına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanmaya devam ediyoruz. Yapay zeka destekli içeriklerimiz artık LinkedIn'e yönelik en hızlı büyüyen trafik kaynağı haline geldi."

Bu stratejik önceliklerin ne olduğu belirtilmedi, ancak daha fazla yapay zeka yeteneğinin işe alınmasına yeniden odaklanmanın bu kararın bir parçası olabileceği düşünülüyor.

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