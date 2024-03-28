LinkedIn de Rekabete Dahil Oluyor: TikTok Benzeri Kısa Video Özelliği Geliyor!

TikTok, YouTube ve Instagram'ın kısa videolar için birbiriyle rekabet etmesine oldukça alışkınız. Ancak şimdi hiç akıllara gelmeyecek bir platform da bu rekabete dahil olacak.

Bu özelliğe yatırım yapacak olan son platformlardan biri de LinkedIn oluyor. Platform, YouTube Shorts ve TikTok gibi kısa video formatında yeni bir özelliği test ediyor.

Microsoft'a ait bu şirket, geçtğimiz çarşamba kısa video özelliğinin deneme aşamasında olduğunu TechCrunch'a doğruladı. Pazarlama Uzmanı Austin Hull, gelecek yeni özellik hakkında şu yorumu paylaştı:

''LinkedIn diğer platformlara yetişirse, işte o zaman iş biter.''

LinkedIn Kısa Video İçerikleri Nasıl Olacak?

Pazarlama Uzmanı Hull sonrasında telefonundaki LinkedIn uygulamasının ekran kaydını paylaştı. Kayıt, video sekmesine gitmesini ve dört kısa klip arasında kayarak gezinmesini gösteriyordu.

Videolardan ilki bir girişimcinin TV görünümünden öğrendiklerini tartışması bir diğeri ise bir ürün mühendisinin kariyeri hakkında konuşmasıydı. Son klip, bir startup kurucusunun LinkedIn üzerinde tavsiyelerde bulunduğunu gösteriyordu.

Bu gönderiler, mobil kaydırma içeriği için yaratıcılar tarafından kullanılan 9:16 en boy oranında çekilmiş olsa da, gönderilerin özellikle kısa form için oluşturulmadığı görülüyor.

Kısa video özelliğinde yer alan kişiler zaten var olan LinkedIn gönderilerinden geliyor. Aynı zamanda kliplerin üstünde bir başlık bulunuyor. Bu nedenle LinkedIn'in aynı gönderileri farklı bir şekilde sunmasını sağladığı düşünülüyor.

Eğer şirket bu özelliği daha geniş bir şekilde kullanıma sunarsa, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat ve diğer tüm popüler sosyal medya platformlarına kısa video içeriği konusunda yetişmek zorunda kalacak.