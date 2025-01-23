LinkedIn Bu Davayı Kayabederse Tüm Kullanıcılarına Tazminat Ödeyecek

LinkedIn, kullanıcılarının özel mesajlarını yapay zeka modellerini eğitmek için kullandığı iddiasıyla dava edildi. ABD'de LinkedIn Premium kullanıcıları adına açılan davada, platformun özel verileri diğer şirketlerle paylaştığı ve bunu kullanıcılardan gizlediği öne sürüldü.

LinkedIn Kullanıcılarını Habersizce Yapay Zeka Projesine Dahil Etmiş

Dosyada, LinkedIn'in Ağustos 2023'te "sessizce" yeni bir gizlilik ayarı eklediği ve kullanıcıları otomatik olarak bir programa dahil ettiği belirtiliyor. Bu program, üçüncü tarafların kişisel verileri yapay zeka eğitimi için kullanmasına izin veriyor. Ayrıca LinkedIn'in bir ay sonra gizlilik politikasını değiştirerek bu uygulamayı örtbas etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

LinkedIn sözcüsü, konuyla yaptığı açıklamada, "Bu iddialar asılsız ve hiçbir dayanağı yok" dedi. Kaliforniya federal mahkemesinde açılan davada, LinkedIn Premium kullanıcısı ve benzer durumdaki diğer kişiler adına tazminat talep etti.

Davacılar, yasa ihlali için kullanıcı başına 1.000 dolar ve şimdilik ne kadar olduğu bilinmeyen bir miktarda sözleşme ihlali tazminatı talep ediyor. 2023'te LinkedIn, premium aboneliklerden 1,7 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, AI özelliklerini artırdıkça premium abone sayısının hızla arttığını da açıkladı.

Ancak bu skandal, kullanıcıların platforma olan güvenini sarsabilir. Sizce LinkedIn kullanıcılarının güvenini yeniden kazanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.