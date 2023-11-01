LinkedIn'in Kullanıcı Sayısı 1 Milyonu Aştı: Yapay Zekâ Araçları Geliştirdi!

İş arama ve bulma platformu LinkedIn'in kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti. Platformun dünya çapındaki bu artışı, yeni özellikleri de beraberinde getirdi. Şirket, Premium aboneler için yeni yapay zekâ araçlarını piyasaya sürdü.

İş Başvurularına Saatler Ayırmaya Gerek Kalmayacak!

İş dünyasındaki kişilerin birbirleriyle iletişim kurmalarına ve profesyonel birlikteklik sağlamalarına yardımcı olan LinkedIn, milyarlarca dolar yatırım yaptığı yeni yapay zekâ araçlarını piyasaya sürdü.

Premium aboneler için kullanıma açılan yapay zekâ araçları, OpenAI’nin GPT-4′ü tarafından destekleniyor. Yapay zekâ, kullanıcıların iş başvurularında saatlerce vakit geçirmelerinin önüne geçecek.

LinkedIn, yapay zekâ aracılığıyla kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş öneriler ve bilgiler sunacak. Ayrıca öz geçmiş bilgilerine göre iş ilanları ile başvuruların uyumluluğunu test edecek, kullanıcıların karar vermelerini kolaylaştıracak.

LinekdIn'in yeni yapay zekâ teknolojisi yalnızca iş arayanlar için geçerli değil, işverenler de iş ilanları için uygun profilleri eşleştirebilecek. Yeni kullanıcılarının %80’ini ABD dışındaki ülkelerden alan LinkedIn, bu hamlesiyle daha da büyümeyi hedefliyor.

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