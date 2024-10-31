LinkedIn Yeni Yapay Zeka Destekli İşe Alım Uzmanını Kullanıma Sundu!

Uzun bir süredir platformunu yapay zeka teknolojileriyle yenilemek için çaba sarfeden LinkedIn, yeni bir projeye daha imza attı. Şirket, bu yıl içerisinde geliştirmeye başladığı yeni yapay zeka destekli işe alım uzmanını kullanıma sundu. Detaylar haberde.

Yeni Yapay Zeka Destekli İşe Alım Uzmanı, İnsan Kaynakları Çalışanlarının Yardımına Koşacak

Dünyanın önde gelen kariyer odaklı sosyal medya platformlarından LinkedIn uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni bir yapay zeka projesini hayata geçirdi. Firma, işe alım süreçlerinde insan kaynakları çalışanlarının yükünü bir hayli hafiflecek yeni yapay zeka destekli işe alım uzmanını kullanıcıların beğenisine sundu.

LinkedIn'in yeni yapay zeka destekli aracı, şirketlerin işe alım süreçlerinde karşılaştığı, nitelik belirleme, uygun adayları tespit etme ve başvuru değerlendirme gibi pek çok zaman alıcı görevde insan kaynakları çalışanlarına yardım edecek. Platform içerisinde işe alım yapan şirketlerin en uygun çalışanları bulmasına olanak tanıyan araç, aynı zamanda iş başvurusunda bulunan kullanıcıların daha hızlı sonuç almasını sağlayacak.

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