LinkedIn'e Yeni Özellik Geliyor: Oyun Oynanabilecek!

İş amacıyla çevre edinme, iş ilanları görmeye ve insanların kariyerlerini takip etmeye yarayan sosyal platform olan LinkledIn, genellikle kullanıcılar tarafından ''profesyonel'' olarak görülüyor.

Son zamanlarda LinkedIn'in platformuna, kullanıcı ilişkilerinin daha güçlü olması adına mini oyunlar eklemek istediği duyuruldu.

LinkedIN Ne Tür Oyunlara Yer Verecek?

TechCrunch'ın bildirdiğine göre, LinkedIn'in liderlik ekibi, platformun etkileşim değerini genişletmek istiyor. Elbette, site veya uygulamada etkileyici bir şey çalıştırmak için bulut oyun sistemlerini kullanmaktan bahsetmiyorlar. Daha çok platformun temasına uygun kısa form bulmaca oyunları serisi hakkında konuşuyorlar.

TechCrunch aynı zamanda, LinkedIn'in 3 farklı oyun üzerinde çalıştığını söyledi. Bunlar, Queens, Crossclimb ve Inference.

Bunlara ek olarak, LinkedIn temsilcilerinden biri şu açıklamayı yaptı:

''LinkedIn deneyimine eğlence katmak, ilişkileri derinleştirmek ve konuşma fırsatı yaratmak için bulmaca tabanlı oyunlar eklemeyi düşünüyoruz. Daha fazlası için takipte kalın!''

Bu güncellemenin ne zaman getirileceği henüz bilinmiyor fakat çalışmalar son hızıyla devam ediyor.