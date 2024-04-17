LinkedIn'e Yeni Bir Premium Abonelik Seçeneği Geliyor: Neler Sunacak?

Çalışma dünyasının en çok kullanılan platformlarından LinkedIn, bu kez küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni bir hizmetle gelirlerini artırmanın başka bir yolunu sessizce test etmeye başladı.

İlk olarak TechCrunch'ın aktardığı yeni bir gelişmeye göre şirket LinkedIn Premium Şirket Sayfası aboneliği üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan yeni abonelik seçeneği aylık 99$ gibi yüksek görünen bir ücret karşılığında içerik yazmak için yapay zekâ ve takipçi sayısını arttırmak için yeni araçlar ve bunları kullanan şirketlerin profilini daha fazla öne çıkaracak diğer özellikler içerecek.

Microsoft'un sahip olduğu LinkedIn son dönemde sunduğu iş modellerini çeşitlendirmeye devam ediyor ve aynı zamanda platformu genel olarak daha kullanışlı hâle getirmeye çalışıyor.

İşletmelere Özel Yeni Abonelik Sistemi Yapay Zeka Desteği Sunacak

Reklamların ve diğer algoritmaların kullanıcıların keşiflerini âdeta ele geçirdiği ve dezenformasyonun kol gezdiği diğer sosyal platformlara kıyasla LinkedIn, profesyoneller ve çalışanlar için daha güvenli bir alan ve şirket bu avantajını kullanarak daha sosyal bir profil oluşturacak bir yer yaratmaya çalışıyor.

LinkedIn'in iletişimden sorumlu kıdemli direktörü Suzi Owens, platforma gelecek yeni abonelik sistemiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerimizin deneyimini geliştirmek ve iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için her zaman yeni yollar keşfediyoruz. Şu anda küçük ve orta ölçekli işletmelerin müşteri çekmelerine, güvenilirlik oluşturmalarına ve hedef kitleleri nezdinde öne çıkmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanan Premium Şirket Sayfası adlı yeni bir abonelik sistemini test ediyoruz. Yakında daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."

Son olarak LinkedIn'in rozetlere olan düşkünlüğü de göz önünde bulundurulduğunda, bu yeni abonelik sisteminin de beraberinde şirket profillerine yeni bir rozet getirmesi muhtemel.

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