Linktree Erişime Kapatıldı: İçerik Üreticileri ve İnternet Kullanıcıları Endişeli!

2016 yılından beri hayatımızda olsa da en çok da son dönemlerde popüler hâle gelen toplu bağlantı platformu Linktree, özellikle içerik üreticileri için büyük kolaylık sağlayan bir platform olarak biliniyor.

Kullanıcılar, kendi sosyal medya hesaplarının veya işletmelerinin bağlantılarını tek bir liste halinde topluyor ve bu listeyi tek bir bağlantı üzerinden paylaşabiliyorlar.

Ayrıca, e-ticaret yapan içerik üreticileri, bu platform aracılığıyla alışveriş listeleri oluşturuyor ve müşterilere sunabiliyorlardı. Ancak 13 Ekim tarihinden itibaren Linktree'ye Türkiye'den erişmek mümkün değil.

Erişim Engeli Ne Zaman Kalkacak?

Şuan da Linktr.ee alan adına giriş yapıldığında, herhangi bir sonuç alınamıyor ve erişim engellenmiş gibi görünüyor. Ayrıca, Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından alınan bir kararın, Linktree'nin erişimini engellediği açıklaması dikkat çekiyor.

Free Web Turkey, Linktree'ye ilişkin başka bir ekran görüntüsü paylaştı. Bu ekran görüntüsünde, "linktr.ee, 13/10/2023 tarihli ve 41 sayılı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir." şeklinde bir açıklama bulunuyor.

Erişim engelinin detayları hakkında net bir açıklama yapılmamış olsa da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan sorgulamada da aynı açıklamanın bulunduğu görülüyor. Erişim engeli kararı, Linktree'nin Türkiye'deki kullanıcılarını endişelendirmiş durumda.

Sizin bu erişim engeli konusundaki fikirleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.