Lionel Messi'den Animasyon Dizi Geliyor!

Sony Music Entertainment ve Lionel Messi ortaklığında bir animasyon dizisi geliştirildiği bilgisi hayranlarla paylaşıldı. Messi'nin çocukken yaşadığı zorlukları konu alacak olan diziden ilk detaylar da gelmeye başladı.

Dünyanın en iyilerinden biri olması ile bilinen Messi, birkaç ay önce Arjantin forması giyerek Dünya Kupası'nı kazandı. Deadline'ın paylaştığı rapora göre şimdi de hayranlarının heyecanla bekleyeceği bir gelişme daha yaşanıyor.

Messinin Animasyon Dizisi

Lionel Messi ve Sony Music Entertainment'in yaptığı iş birliği bir animasyon dizisi üzerine ilerliyor. Dizinin müzikleri de çoğunlukla müzik şirketine bağlı sanatçıların orijinal müziklerinden oluşacak. Animasyon dizide Messi'yi "video oyunundaki zorlukların üstesinden gelen bir çocuk" olarak izleyeceğiz. Bu durum Messi'nin hayatındaki zorlukları temsil edecek.

Hem gençlere hem de çocuklara hitap edecek olan dizi, başta İngilizce ve İspanyolca dilinde yayınlanacak. Aynı şekilde diğer birkaç dilde de geliştirmeler yapıldığı belirtiliyor. Ancak henüz dizinin ismi, çıkış tarihi ve nerede yayınlanacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Dizi hakkında Messi'nin açıklaması şu şekilde: