Lionel Messi, Göğsüne Takılı Kamera ile Maçı TikTok'ta Canlı Yayınlayacak!

Şüphesiz tarihin en iyi futbolcularından biri olan Lionel Messi, oldukça ilginç bir canlı yayına imza atacak. Messi'nin göğsüne bir kamera takılacak ve bu kamera ile tüm maç TikTok üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Inter Miami Maçı, Messi'nin Gözünden İzlenebilecek

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın üst düzey profesyonel futbol ligi Major League Soccer (MLS), "Messicam" isimli sıra dışı bir canlı yayın duyurdu. Inter Miami forması giyen Messi, göğsüne takılı kamera ile maç esnasında canlı yayın yapacak.

26 Ekim 2024 TSİ 03.45'te düzenlenecek futbol maçını Messi'nin gözünden izlemek oldukça ilginç bir deneyim olacak. 37 yaşındaki futbolcunun maç esnasında yapacağı canlı yayın TikTok üzerinden izlenebilecek.

Şimdiden çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan Messicam yayını MLS'nin resmî TikTok hesabı üzerinden gerçekleşecek. Canlı yayın, başlama vuruşundan beş dakika önce başlayacak.

Messicam yayını hakkında ne düşünüyorsunuz? Farklı bir deneyim sunacak canlı yayını izleyecek misiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.