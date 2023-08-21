Sahnede Dünyanın İlk İnsansı Robot Pilotu "PIBOT" Ortaya Çıktı

Güney Kore'nin İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen PIBOT adlı insansı robot, dünyanın ilk insansı robot pilotu olarak tanıtıldı. Otomasyon yazılımları günümüzde oldukça gelişmiş olsa da, otonom uçabilen uçak modelleri geliştirilirken, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün imzasını taşıyan PIBOT, uçağın içinde fiziksel olarak pilotluk yapmak üzere tasarlanan bir insansı robot modeli olarak öne çıkıyor.

PIBOT Gerçekten Bir Pilot Kadar Yetenekli Mi?

PIBOT, uçak içerisindeki kontrol cihazlarını kullanabilecek kadar yetenekli olmasının yanı sıra iki eliyle levye kontrolünü de sağlayabiliyor. Yapay zeka teknolojisi sayesinde uçuş haritaları ve acil durum protokolleri konusunda hakimiyet sağlayan robot, fiziksel varlığı ile mevcut tüm uçaklara kolayca entegre edilebiliyor.

PIBOT projesini yöneten David Hyunchul Shim, robotun özelliği hakkında, "Var olan uçakların değiştirilmesini gerektirmez ve otomatik uçuşa hemen entegre edilebilir. Bu nedenle son derece uygulanabilir ve pratik." şeklinde açıklamada bulunuyor.

Yapay zeka temelinde yükselen PIBOT, geniş bir bilgi yelpazesine erişebilmesi sayesinde hatasız bir şekilde uçabilecek kabiliyette ve insan pilotlara göre acil durumlara daha hızlı yanıt verebilecek kapasitede tasarlandı. PIBOT üzerindeki çalışmaların 2026'ya kadar tamamlanarak ticari bir ürün haline getirilmesi hedefleniyor. Bu arada, araştırmacılar PIBOT için geliştirilen teknolojinin otomobiller gibi diğer taşıtlara da adapte edilebileceğini belirtiyor.



Siz robot bir pilot ile yolculuk eder miydiniz? Yorumlarda buluşalım.