Little Inferno, Epic Games Store'un Sıradaki Ücretsiz Oyunu

Epic Games Store üzerinden dağıtılan on iki oyundan dördüncüsü olarak Little Inferno seçildi. TSİ 18:00'a kadar sürecek fırsatı kaçırmayın.

Little Inferno

Bağımsız Tomorrow Corporation tarafından geliştirilmiş olan Little Inferno, öncelikle Wii U için satışa sunulduktan sonra PC (Windows, OS X ve Linux), iOS, Android ve Switch için de uyarlanmıştı.

Oyun bir şöminenin önünde geçiyor. Oyuncaklar, oyuncak bebekler ve elektronikler olmak üzere çeşitli eşyaları yakmak üzerine kurulu. Bazı eşyaların farklı özellikleri olduğu için oluşturacağınız kombinasyonlar farklı şekillerde tutuşuyorlar.

Little Inferno size bazı geleneksel görevler de veriyor ama başarısızlığa uğramak gibi bir durum söz konusu olmayacak.

Eğer oyun ilginizi çektiyse, bugün TSİ 18:00'a kadar buradan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir defa eklediğiniz zaman kalıcı olarak sizin oluyor.

Little Inferno Steam üzerinde de %75 oranında indirimle satılıyor. 2 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek olan promosyon kapsamında 6.25 TL vererek sahip olabilirsiniz. İçeriğinde World of Goo, Little Inferno, Human Resource Machine ve 7 Billion Humans oyunlarının bulunduğu Tomorrow Corporation Collection paketinin de %72 indirimle 27.89 TL gibi bir fiyata satıldığını söyleyelim. Paketteki oyunları bağımsız olarak da satın alabilmeniz mümkün oluyor.