Little Nightmares Enhanced Edition Geliyor!

Çıktığı dönem oldukça sevilen ve ikinci oyunu da aynı şekilde olumlu eleştiriler alan sevilen seri Little Nightmares'in Enhanced Edition isimli yeni bir versiyonu Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu (ESRB) tarafından PlayStation 5, Xbox Series ve PC için derecelendirdi.

Grafiklerin yenilendiği bir sürüm olması beklenen Little Nightmares Enhanced Edition, ilk olarak Ocak ayında Güney Afrika Film ve Yayın Kurulu tarafından yine konsol ve PC platformları için derecelendirilmişti.

Little Nightmares Enhanced Edition, ESRB Derecelendirmesini Aldı

Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu (ESRB) tarafından derecelendirmesiyle birlikte grafiklerin yenileneceği Little Nightmares Enhanced Edition'un kesin olarak geleceği doğrulanmış oldu.

Karanlık bir atmosfere sahip oyunda, yandan görünümlü bir kamera açısında Six isimli karakteri kontrol ediyorduk. Karakterlerin çocukluk korkularıyla yüzleştiğimiz oyun platform, bulmaca türünde oldukça popüler olmayı ve pek çok ödül almayı başarmıştı.

Elbette derecelendirmenin ardından seriyi henüz oynamamış olanlar için bir diğer merak konusu da fiyatı ve paket içeriği. Şimdilik bu konulara dair herhangi bir bilgi yok ancak ESRB derecelendirmesi gerçekleştiğinden, resmî duyuruların da yakın olduğunu söyleyebiliriz.

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