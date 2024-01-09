Lockly, Visage Akıllı Kilidini Tanıttı: Yüzünüzü Tarayarak Kapıları Açabiliyor!

Yüz tanıma teknolojisini benimseyen bu akıllı kilit, kapıları sadece yüz taraması kullanarak açabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Visage, Wi-Fi ve Matter akıllı ev standardı ile uyumlu bir şekilde çalışarak mevcut akıllı ev sistemlerine kolayca uyum sağlayabiliyor.

Matter'ın sertifikasyon süreci henüz tamamlanmış olmasa da, Visage'in bu standarda uyumluluğuyla ilgili herhangi bir sorun beklenmiyor.

2MP çözünürlüklü kızılötesi sensörleri kullanarak 2.6 feet uzaklıktan yüz tespiti gerçekleştirebilen Visage, kapıyı açmak için parmak izi, anahtar veya diğer cihazlara ihtiyaç duymadan kullanıcılara konforlu bir deneyim sunuyor.

Ayrıca, 100 farklı profil depolama kapasitesine sahip olan Visage, kapıyı sadece 1.5 saniye içinde açabiliyor.

Yüz tanıma özelliğinin yanı sıra 3D biyometrik parmak izi okuyucuya da sahip olan Visage, aynı zamanda Apple'ın Home Key, iPhone ve Watch ile uyumlu çalışıyor.

Lockly'nin Zeno serisinin bir parçası olarak tanıtılan Visage, özellikle Apple cihazlarına entegrasyonu hedefliyor. Ayrıca, Apple Home, Google Assistant ve Amazon Alexa gibi teknolojilerle de uyumlu olması planlanıyor.

Visage'in fiyatı 350 dolar olarak belirlendi ve yaz aylarında satışa sunulması planlanıyor. Lockly, Visage'in yanı sıra dokunmadan çalışan bir akıllı kilidi tanıtan Philips gibi diğer şirketlerle birlikte CES 2024'te 80 dolarlık Matter Link Hub'ını da duyurdu.

Matter Link Hub'ı, Lockly'nin bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı, mevcut Lockly cihazlarınızı Apple Home üzerinden yönetme olanağı sunan bir ürün olarak öne çıkıyor.