iPad'inizi Dizüstü Bilgisayara Çeviren Kılıf Logitech Flip Folio Türkiye'ye Geliyor

Logitech, iPad kullanıcılarının ilgisini çekecek yeni klavyeli kılıfı Flip Folio'yu tanıttı. Hem şık hem de pratik olan bu yeni aksesuar, özellikle hareket halindeyken çalışmak zorunda olan profesyoneller için tasarlandı. Ürün, tam boyutlu klavyesi ve esnek yapısıyla dikkat çekerken, iPad'i hem koruma hem de üretkenlik açısından yeni bir seviyeye taşıyor. İşte detaylar!

Logitech Flip Folio Çok Yakında Türkiye'de Satışa Çıkacak

Logitech Flip Folio, tam boyutlu Bluetooth klavyesi ve ayarlanabilir stand özelliğiyle öne çıkıyor. Klavye, ihtiyaç duyulmadığında manyetik sistemle kılıfın arkasına sabitlenerek görünmez hale getirilebiliyor. Bu tasarım, taşıma kolaylığı sağlarken aynı zamanda iPad'in hem ön hem de arka yüzeyini koruyor.

Ürünün çok açılı stand özelliği, farklı kullanım pozisyonlarına imkan tanıyor. Hem yatay hem de dikey konumda kullanılabilen stand, video izleme, not alma veya sunum yapma gibi çeşitli aktivitelere uyum sağlıyor.

Klavye, aynı anda üç farklı cihaza bağlanabilme ve bunlar arasında hızlı geçiş yapabilme özelliğine sahip. Bu özellik, birden fazla cihazla çalışan kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor.

Çevre dostu üretim anlayışıyla tasarlanan Logitech Flip Folio, %37 oranında geri dönüştürülmüş plastik içeriyor. Alüminyum bileşenler düşük karbon emisyonlu yöntemlerle üretilirken, ambalajlarda FSC sertifikalı sürdürülebilir kağıtlar kullanılıyor.

Logitech Flip Folio Uyumlu iPad Modelleri

iPad Pro (11 inç M4, 13 inç M4)

iPad Air (11 inç M2 & M3, 13 inç M2 & M3, 5. Nesil)

Grafit rengiyle sunulacak olan ürün, iPad Pro 11 inç ve 13 inç M4 modelleri ile iPad Air serisinin M2 ve M3 işlemcili versiyonlarıyla uyumlu. Logitech Flip Folio'nun Türkiye'de Türkçe Q klavye düzeniyle satışa sunulması planlanıyor.