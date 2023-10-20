Logitech Oyuncular İçin Yeni Pro X Serisini Tanıttı!

Logitech, espor uzmanlarının katkılarıyla tasarlanan Pro X Serisini piyasaya sürmek için FUT Esports ile iş birliği gerçekleşti.

Yeni seri, hem profesyonel oyunculara hem de yeni bir oyun deneyimi arayan meraklılara yönelik.

Lansman etkinliğinde Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz ve FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından Logitech Türkiye Ülke Pazarlama Lideri Cihan Önal, Logitech G PRO X 2 SUPERLIGHT Mouse, PRO X TKL LIGHTSPEED Klavye ve PRO X 2 Kablosuz Kulaklığı'n da aralarında bulunduğu yeni PRO X Serisi ürünlerini tanıttı.

PRO X 2 SUPERLIGHT Mouse

Logitech’in en son teknolojiyi kullanarak tasarladığı PRO X 2 SUPERLIGHT, profesyonel oyuncuların sevdiği hassasiyeti ve mekanik hissi sağlayan yeni bir hibrit optik-mekanik anahtar teknolojisi LIGHTFORCE ile öne çıkıyor.

Yalnızca 60 gram ağırlığındaki, hassasiyet, performans ve güvenilirliği birleştiren mouse, ileri seviye oyuncuların hamlelerini kolaylaştırıyor. Hibrit anahtarlara sahip mouse, 32.000 DPI'ya sahip yepyeni HERO 2 Sensörünü de bünyesinde bulunduruyor. Profesyonel oyuncuların incelemelerine göre PRO X SUPERLIGHT, ödüllü tasarımını ve hafifliğini yenilenen bu modelinde de korumaya devam ediyor. 95 saat boyunca üst düzey deneyim sunuyor.

PRO X TKL LIGHTSPEED Klavye

Mücadeleyi seven profesyonel oyunculara olağanüstü bir deneyim sunmak için tasarlanan PRO X TKL LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Klavyesi, Logitech G’in LIGHTSPEED kablosuz teknolojisinin güvenilir performansına sahip.

Oyuncular, LIGHTSPEED bağlantısına ek olarak Bluetooth veya birlikte verilen USB-C'den USB-A'ya kablo aracılığıyla klavyeyi bilgisayarına bağlayabiliyor. Programlanabilir tuşlar, LIGHTSYNC ile RGB aydınlatma, Oyun Modu tuşu, yeni Oyun Modu Kilidi, medya kontrolleri ve ses düzeyi tekerleğine sahip Klavye, özelleştirmeyi ve kontrolü ele almayı sağlıyor.

PRO X 2 Kablosuz Kulaklık

PRO X 2 Kablosuz Kulaklık, ileri düzey rekabet seviyelerinde, maksimum performansa net şekilde ulaşmak için profesyonellerle tasarlandı.

Gelişmiş ses tepkisi, azaltılmış ses bozulması ve rakipsiz ses sunan devrim niteliğinde yeni bir malzeme olan grafenden üretilen grafen sürücüleri oyuncuların oyunlarının tüm seslerini en hassas detaylarla duymalarına olanak tanıyor.

Peki siz Logitech'in yeni Pro X serisi ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.