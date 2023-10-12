Logitech ve Sony İş Birliği: Engellilere Yönelik Yeni PS5 Erişim Çözümü!

Sony ve Logitech işbirliğiyle geliştirilen yeni bir oyuncu denetleyici, engelli oyuncuların PlayStation 5 oyunlarını daha kolay ve verimli bir şekilde oynamalarına yardımcı olacak.

Bu özel denetleyici, geniş özelleştirme seçenekleri ve dört adet 3,5 mm bağlantı noktası gibi özelliklerle geliyor, böylece kullanıcılar farklı aksesuarları sorunsuz bir şekilde bağlayabilecek.

Sony, engelli oyuncuların ihtiyaçlarına uygun bir denetleyici sunmak için Logitech ile işbirliği yaparak "Uyarlanabilir Oyun Kitini" geliştirdi. PlayStation resmi YouTube hesabında tanıtım videosu yayınlanan bu kit, denetleyiciye takabileceğiniz sekiz özel düğme ve tetikleyici içeriyor.

Kit ve Denetleyecinin Satış Tarihleri Ne Zaman?

"Uyarlanabilir Oyun Kiti" Mekanik anahtarlı iki küçük ve iki büyük düğme, hafif dokunmatik iki düğme ve iki değişken tetik kontrolü bulunuyor. Bu düğmeler ve tetikleyiciler, oyuncuların konsolu ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanıyor.

Kit, her şeyi yerinde tutmak için paspaslar ve cırt cırtlı bağların yanı sıra, düğmelere ve tetikleyicilere iliştirebileceğiniz PS5 sembollerinin bulunduğu etiketleri içeriyor.

Bu Uyarlanabilir Oyun Kitinin fiyatı 80 dolardır ve Ocak ayında satışa sunulması planlanmaktadır.

Logitech, önceden Xbox Adaptive Controller için benzer bir ürün çıkarmıştır. Her iki konsol platformu, erişilebilirlik denetleyicileri için endüstri standardı olan 3,5 mm konektörleri kullanır, bu nedenle Logitech kitinin Xbox sürümü de Erişim Denetleyicisi ile uyumlu olmalıdır.

Ayrıca, Sony'nin bu yeni çevre birimi için erişilebilir ambalaj tasarımı dikkat çekiyor. Ambalaj, tek elle açılabilen ve bileşenleri kolayca tanımlamanıza yardımcı olan bir tasarıma sahiptir. Erişim Denetleyicisi ise 6 Aralık'ta satışa sunulacak

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