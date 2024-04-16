Lokanta ve Kafelerde Uygulanan KDV Oranlarına Yeni Düzenleme Geldi!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yeni bir düzenleme sonrası lokanta ve kafelerde uygulanan KDV oranlarında değişikliğe gidildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı resmî web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan yeni düzenleme, KDV oranlarına ilişkin tebliğde bazı değişikliklere gidileceğini belirtiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan yeni karara göre lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelerde uygulanan %8 oranlı ürünlerin KDV'si %10'a, %18 olanların ise %20'ye yükselecek.

Alınan karara yönelik yayınlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (BKK) 2 nci maddesinde yer alan yetki çerçevesinde, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırası kapsamındaki yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oran uygulamasına yönelik olarak 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.4.1) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. Ayrıca aynı bölümün birinci paragrafında yer alan “1/1/2008 tarihinden itibaren” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve Tebliğin (III/B-2.4) bölümünde yer alan “(%8)” ibareleri “(%10)”, “(%18)” ibareleri “(%20)” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu işletmeler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduklarından buralarda imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışında %10 (alkollü içeceklerde %20) oranında KDV hesaplanır."