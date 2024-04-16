Lokanta ve Kafelerde Uygulanan KDV Oranlarına Yeni Düzenleme Geldi!
Lokanta ve kafe gibi işletmelerde uygulanan KDV oranlarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Bakan Şimşek çok geçmeden açıklama yaptı. İşte detaylar!
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yeni bir düzenleme sonrası lokanta ve kafelerde uygulanan KDV oranlarında değişikliğe gidildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı resmî web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan yeni düzenleme, KDV oranlarına ilişkin tebliğde bazı değişikliklere gidileceğini belirtiyor.
Tebliğ Düzenlemesi KDV Artışına İşaret Ediyor
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) Taslağı’na sitemizden ulaşabilirsiniz.https://t.co/Yt3pz0MH0I#GİB #VergiGeleceğimizdir pic.twitter.com/YK65qYzXk5— Gelir İdaresi Başkanlığı (@gibsosyalmedya) April 16, 2024
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan yeni karara göre lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelerde uygulanan %8 oranlı ürünlerin KDV'si %10'a, %18 olanların ise %20'ye yükselecek.
Alınan karara yönelik yayınlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi:
"Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (BKK) 2 nci maddesinde yer alan yetki çerçevesinde, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırası kapsamındaki yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oran uygulamasına yönelik olarak 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.4.1) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. Ayrıca aynı bölümün birinci paragrafında yer alan “1/1/2008 tarihinden itibaren” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve Tebliğin (III/B-2.4) bölümünde yer alan “(%8)” ibareleri “(%10)”, “(%18)” ibareleri “(%20)” şeklinde değiştirilmiştir.
Bu işletmeler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduklarından buralarda imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışında %10 (alkollü içeceklerde %20) oranında KDV hesaplanır."
Bakan Mehmet Şimşek: "KDV Artışı Yapmadık"
Kararın sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar yoğun tepki gösterdi. Konuya dair açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, suistimal edilmemesi adına tedbir alındığını söyledi.
"KDV artışı yapmadık. Bazı lokantaların %10 yerine %1, bazı marketlerin %20 yerine %1 KDV hesaplattığı tespit edildi. Suistimal etmesinler diye tedbir alıyoruz."
IBAN'ını Kiralayanlara Kötü Haber: Maliye Peşinizde!
Kredi kartı çekimlerinde yani POS cihazı kullanımlarında komisyonun artması nedeniyle günümüzde birçok işletme müşterilerden ödeme alırken IBAN'a para göndermesini istiyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR