LoL 11.3 Yama Notları Çıktı: RURF Geri Döndü!

"mom cat" ve "Shio Shoujo" tarafından ele alınan LoL 11.3 yama notları yayımlandı. League of Legends'ın şubat ayında oyuncularla buluşturacağı ilk yamanın bütün ayrıntıları ortaya çıktı. Riot Games'in en çok oynanan video oyunu LoL'ün hayranlarının sabırsızlıkla beklediği RURF modu oyuncularla buluşturuldu.

LoL 11.3 Yama Notları Neler Sunuyor?

League of Legends şubat ayında oyuncularla buluşturacağı yamalardan ilkinin notları paylaşıldı. Bu yamada oyuncuları çok eğlenceli şeyler bekliyor. Birbirinden eğlenceli eklemelerin yanı sıra nişancı, dövüşçü, büyücü, tank şampiyonlarda değişikliklere gidilirken aynı zamanda eşyalarda da büyük ölçüde bir yenilik yapıldı.

LoL 11.3 Yamasında Öne Çıkanlar

Anvia, Cho'Gath, Elise, Ivern, Olaf, Pantheon, Rammus, Seraphine, Tallyah, Udyr'a nerf geldi yani bu şampiyonlar zayıflatıldı.

Ezreal, Jinx, Karma, Moderkaiser, Riven, Singed, Shyvana, Sylas ve Vladimir'e buff geldi yani bu şampiyonlar güçlendirildi.

Büyücü eşyaları, nişancı eşyaları, dövüşçü eşyaları, tank eşyaları ve hayatta kalma eşyalarında değişiklik yapıldı.

Solmuş Gül Syndra ve Solmuş Gül Talon, Ay Canavarı Fiora, Ay Canavarı Fiora Prestij Serisi, Kristal Gül Zyra ve Kristal Gül Swain, Ay Canavarı Annie, Ay Canavarı Darius, Ay Canavarı Alistar, Ay Canavarı Jarvan IV ve Ay Canavarı Aphelios olmak üzere toplamda 9 kostüm geldi.

Gangplank ve Rell güncellendi.

LoL 11.3 Nerf Alan Şampiyonlar (Zayıflatılan Şampiyonlar)

Anivia: Q patlama hasarı 60/95/130/165/200 (+%45 YG), R bekleme süresi 4/3/2 saniye olarak değiştirildi.

Cho'Gath: E taban hasar 22/34/46/58/70 oldu.

Elise: Q taban hasarı 40/70/100/130/160 olurken W aktif saldırı hızı %60/70/80/90/100 olarak güncellendi.

Ivern: Can büyüme oranı 85'e düşürüldü. E kalkan artık 80/110/140/170/200.

Olaf canı 575'e düşürüldü. Pasif ilave saldırı hızı %0-75 oldu. Pasifine "Her Şeyi Yerle Bir Et" eklendi. Sağlanan saldırı hızı miktarı artık Olaf'ın pasifinin simgesinde gösteriliyor.

Pantheon: Q hasar azalması artık sadece milyonlara değil, canavarlara da işliyor. Bekleme süresi ise 13/11,75/10,5/9,25/8 saniye oldu.

Rammus: E bekleme süresi artık bütün seviyelerde 12 saniye.

Seraphine: Pasif taban ota hasarı 1-18. seviyelerde 4-16 olarak güncellendi. W artık 50-100 kalkan sağlıyor.

Taliyah: Pasif artık 1-18. seviyelerde %20-45 ilave hareket hızı veriyor. Q sonraki taşların canavarlara verdiği hasar %100'den %80'e düşürüldü.

Udyr: R toplam taban aktif hare hasarı 50/95/140/185/230/275 oldu.

LoL 11.3 Buff Alan Şampiyonlar (Güçlendirilen Şampiyonlar)

Ezreal: Q hasar oranı %130 SG oldu.

Jinx: Q ilave menzil 100/125/150/175/200 olurken Kılçık'ın ilave saldırı hızı dezavantajı %10'a çekildi. E bedeli 90 mana, hazırlanma süresi 0,5 saniye oldu.

Karma: Q bedel 55 mana oldu. Mana yenilenmesi artık 11,5 değil 13.

Mordekaiser: E bekleme süresi 22/19/16/13/10 saniye olarak değiştirildi.

Riven: E bekleme süresi artık 10/9/8/7/6 saniye.

Singed: Q hasar oranı %90 YG oldu.

Shyvana: Q güçlendirilmiş normal saldırı (ilk vuruş) hasarı %100 SG + %25 YG oldu. W artık %30/35/40/45/50 + (%8/100 YG) ilave saldırı hızı sağlıyor.

Sylas: Q bedeli 55 mana oldu. W hasarı artık 70/105/140/175/210 (+%90 YG).

Vladimir: R bekleme süresi 120 saniyeye sabitlendi.

LoL 11.3 Güncellenen Şampiyonlar

Rell: W hasar oranı %60 YG, W hasar oranı %40 YG, R hasar oranı %110 YG oldu.

Gangplank: Gümüş Yılanlar ile ultisini geliştirebileceği yeni bir arayüz eklendi.

LoL 11.3 Eşya Güncellemeleri

Lich Boğan yetenek gücü 70'e çıkarıldı.

Ufukgetiren yetenek gücü 115'e çıkarıldı, hiper atış menzili 700'e düşürüldü.

Yeşil Bariyer değişken pasifi katledilen birim başına 0,5 büyü direnci sağlayacak (en fazla 15) şekilde güncellendi.

Banshee'nin Duvağı yetenek gücü 80'e çıkarıldı, birleştirme bedeli ise 700 altına çıkarıldı.

Maceracının Pazubendi: Birleştirme bedeli artık 265 altın. Toplam bedeli ise 1000 altın.

Zhonya'nın Kumsaati toplam bedeli 2500 altından 2600 altına çıkarıldı.

Akan Su Asası yetenek gücü 50 oldu.

Kimyasal Çürütücü artık 20 hareket hızı sağlıyor.

Gümüşgöl Şafağı saldırı gücü 40'a çıkarıldı. Bu eşyanın şampiyona sağladığı can eskiden 200'dü, bu güncellemeyle 300'e çıkarıldı.

Demirdiş Kırbacı Hilal'in güçlendirilmiş hasarı kaldırıldı. Bu, Demirdiş Kırbacı'nı satın alanların minyonlara ve canavarlara artık daha fazla hasar veremeyeceği anlamına geliyor.

Hayalet Dansçı saldırı gücü 20, saldırı hızı %25, ilave saldırı hızı için gereken yük 4, ilave saldırı %30 oldu.

Ölümsüz Kalkanyay artık 55 saldırı gücü, %20 saldırı hızı sağlıyor.

Dominik Efendi'nin Hürmetleri %35 zırh delme sunuyor.

Kaniçen doyumsuz saldırı iyileştirmesi %25 SG + %8 eksik can olarak değiştirildi.

Sömüren Bakış mutlak sömürüsü %5, can 250 oldu.

Vadiyaran mutlak sömürü %8, can 300, ihtişamlı pasif 8 YG + %2 mutlak sömürü oldu.

Kararma batmaz ay kalkanı artık 80/90, mutlak sömürü %10'dan %8'e çekildi.

Vahşi Hydra mutlak sömürüsü %10'a çekildi.

Sterak'ın güvencesi 100 can simidi kalkanı sağlıyor. Cam simidi kalkan süresi ise 4 saniyeye çekildi.

Doğanın Kudredi 8 (en fazla 40) soğurma ilave hareket hızı sağlıyor.

Ölü Adamın Zırhı artık 475 değil 400 can veriyor.

Donmuş Yürek toplam bedeli 2500 altına düşürüldü. Birleştirme bedeli 600 altın, zırhı 70 oldu.

LoL 11.3'te Gelen Kostümler

Ay Canavarı Fiora

Ay Canavarı Fiego

Ay Canavarı Annie

Ay Canavarı Darius

Ay Canavarı Alistar

Ay Canavarı Jarvan IV

Ay Canavarı Aphelios

Ay Canavarı Fiora Prestij Serisi

Kristal Gül Zyra ve Swain

Solmuş Gül Syndra ve Talon

Yukarıdaki kostümlerin video oyunundaki görünümlerini aşağıdaki videoları oynatarak görüntüleyebilirsiniz.

Yeni güncelleme hakkında sizin düşünceleriniz neler? League of Legends'ın şubat ayındaki ilk güncellemesi ile ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.