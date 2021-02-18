LoL 11.4 Yama Notları Yayımlandı!

Oyuncuların sabırsızlıkla beklediği League of Legends (LoL) 11.4 yama notları nihayet çıktı. Bu yamada Samira'nın koridorun bir ucundan diğer ucuna uçarak rakiplerini öldürmesi gibi birçok sıkıntı verici durumun önüne geçiliyor.

LoL 11.4 Yama Notları Neler Sunuyor?

Shio Shoujo ve Mom Cat'in birlikte ele aldığı yama notları, video oyunundaki şampiyonların yarattığı eşitsizliklerin çoğunu ortadan kaldırıyor. Zayıflatılan şampiyonlara ek olarak birçok şampiyon da güçlendirildi. Bu güncellemede diğer güncellemelerden farklı olarak kostüm getirilmedi ancak yama notlarının yazarlarının ifadelerine göre 11.5 güncellemesinde oyuncuları oldukça ilgi çekici kostümler bekliyor.

LoL 11.4 Güçlenen Şampiyonlar

Amumu: Canı 615'e çıktı. E (Sinir Krizi) taban hasar 75/100/125/150/175 olarak güncellendi.

Canı 615'e çıktı. E (Sinir Krizi) taban hasar 75/100/125/150/175 olarak güncellendi. Braum: R (Freljord Karşılaması) bekleme süresi 120/100/80 saniye olarak değiştirildi.

R (Freljord Karşılaması) bekleme süresi 120/100/80 saniye olarak değiştirildi. Caitlyn: Hasar büyüme oranı 3,8'e, saldırı hızı büyüme oranı %4'e çıkarıldı.

Hasar büyüme oranı 3,8'e, saldırı hızı büyüme oranı %4'e çıkarıldı. Fiora: Pasif (Düellocunun Dansı) işaret hasarı %3 (100 SG başına +%5,5) olarak değiştirildi.

Pasif (Düellocunun Dansı) işaret hasarı %3 (100 SG başına +%5,5) olarak değiştirildi. Jinx: Taban canı 610'a çıkarıldı.

Taban canı 610'a çıkarıldı. Katarina: R (Ölüm Çiçeği) işaret hasar oranı %25/30/35, bıçak başına hasar %16 İlave SG (%100 Toplam SH başına +%12,8) oldu.

R (Ölüm Çiçeği) işaret hasar oranı %25/30/35, bıçak başına hasar %16 İlave SG (%100 Toplam SH başına +%12,8) oldu. Urgot: W (İmha) isabet hasarı oranı %75'e çıkarıldı.

W (İmha) isabet hasarı oranı %75'e çıkarıldı. Lee Sin: Q (Ses Dalgası) bekleme süresi 10/9/8/7/6 saniye olarak arttırıldı.

Soraka: Q (Yıldız Yağmuru) hareket hızı ilavesi %20/22,5/25/27,5/30, W (Astral İlham) taban iyileştirme 100/135/170/205/240 oldu.

Q (Yıldız Yağmuru) hareket hızı ilavesi %20/22,5/25/27,5/30, W (Astral İlham) taban iyileştirme 100/135/170/205/240 oldu. Talon: W (Biç Çek) bekleme süresi 9/8,5/8/7,5/7 saniye, ilave hasar oranı %55 SG oldu.

W (Biç Çek) bekleme süresi 9/8,5/8/7,5/7 saniye, ilave hasar oranı %55 SG oldu. Tryndamere: Taban hasarı artık 72.

Taban hasarı artık 72. Varus: W (Maraz Sadağı) güçlendirilmşi ilave hasarı artık Q'nun yoğunlaşma süresine bağlı olarak %0-80 artıyor, azami eksik can hasarı 1/4/7/10/13. seviyelerde %10,8/14,4/18/21,6/25,2 olarak değiştirildi.

W (Maraz Sadağı) güçlendirilmşi ilave hasarı artık Q'nun yoğunlaşma süresine bağlı olarak %0-80 artıyor, azami eksik can hasarı 1/4/7/10/13. seviyelerde %10,8/14,4/18/21,6/25,2 olarak değiştirildi. Veigar: Q (Uğursuz Saldırı) bedel 30/35/40/45/50 olarak güncellendi, R (Ezeli Patlama) bekleme süresi 120/90/60 saniye oldu.

LoL 11.4 Zayıflayan Şampiyonlar