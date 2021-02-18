LoL 11.4 Yama Notları Yayımlandı!

Oyuncuların sabırsızlıkla beklediği League of Legends (LoL) 11.4 yama notları nihayet çıktı. Bu yamada Samira'nın koridorun bir ucundan diğer ucuna uçarak rakiplerini öldürmesi gibi birçok sıkıntı verici durumun önüne geçiliyor.
LoL 11.4 Yama Notları Neler Sunuyor?
Shio Shoujo ve Mom Cat'in birlikte ele aldığı yama notları, video oyunundaki şampiyonların yarattığı eşitsizliklerin çoğunu ortadan kaldırıyor. Zayıflatılan şampiyonlara ek olarak birçok şampiyon da güçlendirildi. Bu güncellemede diğer güncellemelerden farklı olarak kostüm getirilmedi ancak yama notlarının yazarlarının ifadelerine göre 11.5 güncellemesinde oyuncuları oldukça ilgi çekici kostümler bekliyor.
LoL 11.4 Güçlenen Şampiyonlar
- Amumu: Canı 615'e çıktı. E (Sinir Krizi) taban hasar 75/100/125/150/175 olarak güncellendi.
- Braum: R (Freljord Karşılaması) bekleme süresi 120/100/80 saniye olarak değiştirildi.
- Caitlyn: Hasar büyüme oranı 3,8'e, saldırı hızı büyüme oranı %4'e çıkarıldı.
- Fiora: Pasif (Düellocunun Dansı) işaret hasarı %3 (100 SG başına +%5,5) olarak değiştirildi.
- Jinx: Taban canı 610'a çıkarıldı.
- Katarina: R (Ölüm Çiçeği) işaret hasar oranı %25/30/35, bıçak başına hasar %16 İlave SG (%100 Toplam SH başına +%12,8) oldu.
- Urgot: W (İmha) isabet hasarı oranı %75'e çıkarıldı.
- Lee Sin: Q (Ses Dalgası) bekleme süresi 10/9/8/7/6 saniye olarak arttırıldı.
- Soraka: Q (Yıldız Yağmuru) hareket hızı ilavesi %20/22,5/25/27,5/30, W (Astral İlham) taban iyileştirme 100/135/170/205/240 oldu.
- Talon: W (Biç Çek) bekleme süresi 9/8,5/8/7,5/7 saniye, ilave hasar oranı %55 SG oldu.
- Tryndamere: Taban hasarı artık 72.
- Varus: W (Maraz Sadağı) güçlendirilmşi ilave hasarı artık Q'nun yoğunlaşma süresine bağlı olarak %0-80 artıyor, azami eksik can hasarı 1/4/7/10/13. seviyelerde %10,8/14,4/18/21,6/25,2 olarak değiştirildi.
- Veigar: Q (Uğursuz Saldırı) bedel 30/35/40/45/50 olarak güncellendi, R (Ezeli Patlama) bekleme süresi 120/90/60 saniye oldu.
LoL 11.4 Zayıflayan Şampiyonlar
- Camille: W (Keskin Çelme) bekleme süresi artık 17/15,5/14/12,5/11 saniye.
- Kai'Sa: Q (Icathia Yaylımı) atış başına taban hasar 40/55/70/85/100, azami tek hedef hasarı 90/123,75/157,5/191,25/225, geliştirilmiş azami tek hedef hasarı 150/206,25/262,5/318,75/375 oldu.
- Renekton: Q (Ezik Katili) şampiyonlar dışındaki birimlerden sağlanan taban iyileştirme 3/4/5/6/7, şampiyonlar dışındaki birimlerden sağlanan geliştirilmiş taban iyileştirme 9/12/15/18/21 olarak güncellendi.
- Samira: Pasif (Deliduman) ilave hasar oranı 1-18. seviyelerde %3,5-10,5 SG, Q (Gösteriş) hasar oranı %80/87,5/95/102,5/110 SG, W (Kılıç Girdabı) 0,75 saniye oldu. E (Heyecan Dorukta) ile takım arkadaşlarının üzerinden artık atlayamıyor ancak rakip kulelerin üstünden artık atlayabiliyor. E'nin atlama hızı 1600'e çekildi. R (Cehennem Tetiği) bekleme süresi ise 8 saniye oldu.
- Skarner: Can 580, can büyüme oranı 85 oldu.
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