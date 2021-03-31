LoL 11.7 Yama Notları Çıktı!

LoL 11.7 yama notları yayımlandı. Peki, League of Legends'ın 11.7 güncellemesinde oyuncuları video oyununda ne tür değişiklikler bekliyor?

LoL 11.7 Yama Notları Özeti

LoL 11.7 güncellemesinde Alistar, Hecarim, Ivern, Udyr, Tristana, Thresh, Reel ve Kai'Sa zayıflarken Amumu, Ashe, Braum, Yorick, Yasuo, Teemo, Varus, Mordekaiser, Lissandra ve Kindred güçleniyor. Buna ek olarak oyuna "Uzayın Ritmi" kostümleri ekleniyor.

LoL 11.7 Zayıflayan (Nerflenen) Şampiyonlar

Alistar: Q taban hasarı 60/100/140/180/220, E güçlendirilmiş normal saldırı 1-18. seviyelerde 20-275 ilave büyü hasarı olarak değiştirildi.

Q taban hasarı 60/100/140/180/220, E güçlendirilmiş normal saldırı 1-18. seviyelerde 20-275 ilave büyü hasarı olarak değiştirildi. Hecarim: E ilave hareket hızı etkin olduğu zamana bağlı olarak %25-65 olarak güncellendi.

E ilave hareket hızı etkin olduğu zamana bağlı olarak %25-65 olarak güncellendi. Ivern: Patlartohum taban hasarı artık 70/90/110/130/150.

Patlartohum taban hasarı artık 70/90/110/130/150. Kai'sa: R (Ulti) bekleme süresi 130/100/70 saniye oldu.

R (Ulti) bekleme süresi 130/100/70 saniye oldu. Rell: E'nin eskiden 0,75 olan sersemletme süresi artık 0,5 saniye.

E'nin eskiden 0,75 olan sersemletme süresi artık 0,5 saniye. Thresh: W artık 60/90/120/150/180 taban kalkan sağlıyor.

W artık 60/90/120/150/180 taban kalkan sağlıyor. Tristana: Saldırı gücü 59'a çekildi.

LoL 11.7 Güçlenen (Bufflanan) Şampiyonlar

Amumu: Q bedeli 30/35/40/45/50, E bekleme süresi 9/8/7/6/5 saniye oldu.

Q bedeli 30/35/40/45/50, E bekleme süresi 9/8/7/6/5 saniye oldu. Ashe : R bekleme süresi artık 100/80/60 saniye.

: R bekleme süresi artık 100/80/60 saniye. Braum : E bekleme süresi 16/14/12/10/8 saniye, R azami havaya savurma süresi 1/1,5/2 saniye olarak değiştirildi.

: E bekleme süresi 16/14/12/10/8 saniye, R azami havaya savurma süresi 1/1,5/2 saniye olarak değiştirildi. Kindred: Q ilave hasar oranı %75 SG, E bekleme süresi 14/13/12/11/10 saniye oldu.

Q ilave hasar oranı %75 SG, E bekleme süresi 14/13/12/11/10 saniye oldu. Lissandro: Q taban hasar artık 80/110/140/170/200.

Q taban hasar artık 80/110/140/170/200. Mordekaiser: Q ayrı düşen rakiplere yönelik hasar artışı %40/45/50/55/60 oldu.

Q ayrı düşen rakiplere yönelik hasar artışı %40/45/50/55/60 oldu. Teemo: Pasifinin şaşırtma avantajı süresi artık 3 saniyeliğine değil 5 saniyeliğine ilave saldırı hızı sağlıyor. E isabet halinde taban hasar ise 11/22/33/44/55 oldu.

Pasifinin şaşırtma avantajı süresi artık 3 saniyeliğine değil 5 saniyeliğine ilave saldırı hızı sağlıyor. E isabet halinde taban hasar ise 11/22/33/44/55 oldu. Varus: SG büyüme oranı 3,4 oldu.

SG büyüme oranı 3,4 oldu. Yasuo: SG büyüme oranı 3 oldu.

SG büyüme oranı 3 oldu. Yorick: E'sine eklenen çalar saat sayesinde işaretli şampiyonlar ve büyük canavarlar artık yakınlarındaki mezarlardan sürekli olarak Sis Gezgini uyandırıyor. E'ye eklenen Sisin Asistanları sayesinde Sis Gezginleri artık işaretli rakip şampiyonların ve büyük canavarların üstüne atladığında onlara %200 Hasar veriyor.

LoL 11.7 Küçük Değişiklikler

Arama sonuçlarından artık eşya satın alınabiliyor.

ARAM'da doku iyileştirmeleri yapıldı.

Önerilen eşyalar artık "Çarp" geliştirdikten sonra ormancı eşyası önermiyor.

Oyuncuların eşya dükkanının boyutunu değiştirdikten sonra ayarlardan varsayılan ayarlara dönememesine neden olan sorun ortadan kaldırıldı.

Kalista'nın Kara Kargısı'nın önerilen eşyalarını mahvetmesine yol açan sorun giderildi.

LoL 11.7 Kostümler

1. Uzayın Ritmi Lux

2. Uzayın Ritmi Rumble

3. Uzayın Ritmi Nasus

4. Uzayın Ritmi Nunu ve Willump

5. Uzayın Ritmi Blitz ve Crank

6. Uzayın Ritmi Lulu

7. Uzayın Ritmi Samira

8. Uzayın Ritmi Lulu Prestij Serisi