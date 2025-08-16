LoL Oyuncularına Müjde: Efsane Harita Tekrar Geliyor

League of Legends veya kısaca LoL, Türkiye’de en çok oynanan çevrim içi oyunların başında geliyor. Oyunun hafızalara kazınan en özel dönemlerinden biri ise şüphesiz kış temalı haritasıydı. Karlara bürünmüş arazi, kırağı kaplı ağaçlar ve donmuş nehirleriyle oyunculara hem görsel bir şölen sunan hem de huzur veren bu harita, uzun süredir oyunda yer almıyordu. Ancak gelen son bilgiler, LoL için efsane kış haritasının geri döndüğünü gösteriyor.

LoL İçin Kış Haritası Gelecek mi?

LoL’ün test sunucusu (PBE) için yayımlanan son güncellemede kış haritasına ait yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Bilmeyenler için PBE, Riot Games’in yeni içerikleri resmi sunuculara gelmeden önce test ettiği özel bir ortamdır. Bu gelişme kış haritasının yakın zamanda oyuncularla buluşabileceğine dair beklenti yarattı.

Kış haritası, en son 2016'da yılbaşı etkinlikleri sırasında oyunda yer almıştı. Ancak Riot Games, mevsimsel haritaların ek test ve yoğun bakım gerektirmesi nedeniyle bu uygulamayı durdurmuştu. Görünen o ki şirket, oyunculara kulak vermiş durumda. Zira LoL kitlesi yıllardır kış haritası istiyordu.

Her ne kadar Riot Games’ten henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da PBE’de kış haritasına ait içeriklerin yer alması, aktif geliştirme sürecinde olduğunu gösteriyor. Yine de kesin bir duyuru yapılmadığı için beklentileri minimumda tutmakta fayda var.

LoL Kış Haritası Ne Zaman Gelecek?

LoL kış haritasının Kasım - Aralık 2025 ayları arasında oyunculara sunulması bekleniyor.

