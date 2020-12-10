LoL Wild Rift Açık Beta Başladı!

LoL Wild Rift açık beta süreci başladı. Milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen League of Legends Wild Rift’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile beraber Türkiye’de açık beta sürecinin başladığı duyuruldu Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

LoL Wild Rift Açık Beta Nasıl Oynanır?

Riot Games, League of Legends Wild Rift’i ilk olarak 2019 yılında duyurmuştu. Geçtimiz yıldan beri geliştirilmekte olan MOBA türündeki video oyunu, duyurulduğu ilk günden beri çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanmıştı. Riot Games, geçtiğimiz haftalarda Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, açık beta tarihi ile ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Şirket tarafından yapılan açıklama ile beraber oyuncuların heyecanı daha da artmıştı.

Video oyunu sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Riot Games, League of Legends Wild Rift Türkiye resmi Twitter hesabı üzerinden LoL Wild Rift açık beta sürecinin başladığını duyurdu. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Uzun zamandır büyük bir heyecanla beklediğimiz League of Legends: Wild Rift Açık Beta başladı” ifadelerine yer verildi.

LoL Wild Rift’in web sitesi üzerinde paylaşılan açıklamada, “Sihirdar Vadisi maceranın en renkli halini yaşaman için avuçlarının içinde! Mobil platformlar ve konsollar için yeniden tasarlanan Wild Rift dünyasında yapabileceklerinin sınırını sen çizeceksin. Delifişek Jinx’in heyecanını Braum’un Meydan Dayağı ile birleştirdiğin zaman ortaya çıkan eğlenceye dahil olmak için Açık Beta’ya şimdi katıl! Wild Rift çılgınlığını daha iyi anlamak için dünyanın dört bir yanından katılan oyuncularla birlikte tarihin en büyük Baron savaşına katıl” ifadeleri kullanıldı.

League of Legends Wild Rift’e Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirip oynayabilirsiniz. League of Legends Wild Rift’i indirmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilir ve mobil oyunu cihazınıza yükleyebilirsiniz. Daha sonra Riot Games hesabınız ile mobil oyuna giriş yaparak açık beta sürecine katılabilirsiniz.

Moba türündeki mobil oyun LoL Wild Rift hakkında ne düşünüyorsunuz?Wild Rift ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.