Los Angeles Yanıyor, Trump Tepkili: Biden Kurumlarda Para Bırakmamış!

Los Angeles'daki tarihi yapılar bir bir yok olmaya başladı. Sebebi ise kontrol altına alınamayan yangınlar. Santa Ana rüzgarları ve aşırı kuraklık, durumu daha da kötüleştiriyor. Yetkililer, özellikle Palisades yangını gibi bazı yangınların kontrol altına alınmasının şu anda mümkün olmadığını söylüyor.

Şu ana kadar en büyük yangın olarak öne çıkan Palisades yangını, aynı zamanda sahil şeridine en yakın yangın. Bu bölgede birçok ünlünün yaşadığı ve şu ana kadar 1.000'den fazla binanın tamamen yandığı belirtildi.

Yangın, Salı günü 10:30'da sadece 20 dönümlük bir alanı etkilerken, 20 dakika içinde hızla genişleyerek 200 dönüm büyüklüğüne ulaştı. Çarşamba gecesi itibarıyla, yangın 16.000 dönümlük bir alana yayıldı ve şu ana kadar 30.000’den fazla insan tahliye edildi.

Trump'tan Biden'a Tepki: Kurumlarda Para Bırakmamış

İkinci kez ABD Başkanlığı koltuğunu kazanan Donald Trump, eski başkan Joe Biden'a şöyle tepki gösterdi:

Yangın söndürmek için su yok, acil durum kurumlarında para yok. Biden bana bunları bırakıyor. Teşekkürler Joe!

Beyaz Saray'dan gelen açıklamaya göre Joe Biden, Kaliforniya'daki yangın bölgesini afet bölgesi ilan etti ve konuyu takip etmek için İtalya'ya yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.

7 Büyük Yangın LA'yı Sarmış Halde

Los Angeles ve çevresinde toplamda yedi büyük yangın bulunuyor:

Eaton Yangını: Altadena’da başlayan bu yangın, ilk altı saatte 1.000 dönümlük bir alanı etkiledi. Şu ana kadar 10.000 dönüme yayıldı ve beş can kaybı var.

Altadena’da başlayan bu yangın, ilk altı saatte 1.000 dönümlük bir alanı etkiledi. Şu ana kadar 10.000 dönüme yayıldı ve beş can kaybı var. Lidia Yangını: Acton bölgesinde dağlık bir alanda başlayan bu yangın 350 dönümlük bir alanı etkiliyor ve şu anda %40 kontrol altında.

Acton bölgesinde dağlık bir alanda başlayan bu yangın 350 dönümlük bir alanı etkiliyor ve şu anda %40 kontrol altında. Sunset Yangını: Hollywood Hills’te başlayan bu yangın 50 dönümlük bir alanda devam ediyor ve henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Hollywood Hills’te başlayan bu yangın 50 dönümlük bir alanda devam ediyor ve henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Olivas Yangını: Ventura County’de çıkan bu yangın da kontrol altına alınanlardan.

Ventura County’de çıkan bu yangın da kontrol altına alınanlardan. Woodley Yangını: Çarşamba sabahı başlayan bu yangın kontrol altına alındı.

Çarşamba sabahı başlayan bu yangın kontrol altına alındı. Hurst Yangını: San Fernando’nun kuzeyinde başlayan yangın 850 dönümlük bir alanı etkiliyor.

En büyük yangın olan Palisades yangını ise devasa duman bulutlarıyla Kaliforniya kıyılarından denize doğru uzanıyor. Yangınların sebep olduğu ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olması bekleniyor.