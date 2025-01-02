Trump Oteli Önünde Tesla Cybertruck Patlaması! Terör Şüphesi Araştırılıyor

Yılın ilk günlerinde Tesla Cybertruck korkunç bir patlamayla gündeme düştü. Las Vegas'ın en gözde noktalarından Trump Oteli'nin hemen önünde park halinde bulunan Tesla Cybertruck, büyük bir gürültüyle infilak etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kamyonetin patlaması ardından siyah dumanların Las Vegas Bulvarı boyunca yayıldığını gösteriyor.

Olayda, araç sürücüsü hayatını kaybederken, çevredeki 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumları hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken olay yerinde büyük bir kaos yaşandı.

Patlamanın Araç Kaynaklı Olmadığı Belirtildi

Trump Organizasyonu’nun başkan yardımcısı Eric Trump, olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Bugün Trump Las Vegas’ta, giriş bölümümüzde bir elektrikli araç yangını meydana geldiği rapor edildi. Misafirlerimizin ve personelimizin güvenliği her zaman önceliğimizdir. Las Vegas İtfaiyesi ve yerel kolluk kuvvetlerine hızlı ve profesyonel müdahaleleri için minnettarız.

Tesla CEO’su Elon Musk da olaya ilişkin önemli bir açıklama yaptı ve patlamanın araç kaynaklı olmadığını belirtti. Açıklama şöyle:

Patlamanın, aracın kasasında taşınan büyük miktarda havai fişek ya da bomba nedeniyle gerçekleştiğini doğruladık. Araç telemetri verileri patlama sırasında tüm sistemlerin düzgün çalıştığını gösteriyor.

Terör Saldırısı Olabilir Mi?

Yetkililere göre bu bir terör saldırısı olabilir. Araştırmalar, Cybertruck’ın kiralık olduğunu ve patlamaya neden olan malzemelerin araç kasasında taşındığını gösteriyor.

Patlamanın hedefinde otel mi yoksa bambaşka bir şey mi olduğu halen belli olmadı. Ancak Las Vegas Polisi ve FBI, olayın perde arkasını aydınlatmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Halk, bu tür olayların önlenmesi için daha sıkı güvenlik önlemleri alınmasını talep ediyor.