Donald Trump'tan İşçi Vizesi Müjdesi

ABD Başkanı Donald Trump ABD’de çalışma izni sağlayan H1-B vizesini desteklediğini belirterek, bu programın hem kendisi hem de Amerikan şirketleri için önemini vurguladı.

New York Post’a konuşan Trump, iş dünyasındaki deneyimlerine dayanarak, H1-B vizesinin avantajlarını övdü:

Mülklerimde birçok H1-B vizeli çalışan var. Bu programa inanıyorum, harika bir sistem.

İlk başkanlık döneminde yabancı işçi vizelerine yönelik kısıtlamalarıyla gündeme gelen Trump’ın bu açıklaması, hem Cumhuriyetçi tabanda hem de teknoloji dünyasında yankı uyandırdı.

Trump'ın En Büyük Destekçisi Musk

Elon Musk da geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’deki uzmanlık gerektiren iş pozisyonlarının doldurulmasında H1-B vizesinin hayati bir rol oynadığını söylemişti.

Bugün bir H1-B vizem olmasaydı, ABD’de bu başarıyı elde edemezdim.

Ancak herkes bu konuda aynı fikirde değil. Eski Beyaz Saray Danışmanı Steve Bannon, H1-B programını destekleyenleri eleştirerek, göçün Batı medeniyetine yönelik bir tehdit olduğunu savundu.